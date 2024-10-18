Маньячка за три дня убила троих людей без очевидного мотива

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В Канаде арестовали женщину, которая убила троих людей за три дня без очевидного мотива. Об этом пишет FOX News.
По данным издания, полицейские обнаружили три тела 1,2 и 3 октября. Первой нашли 60-летнюю женщину. Далее в парке на Ниагарском водопаде нашли 47-летнего мужчину с тяжелыми травмами, спасти его не удалось. Последней жертвой стал 77-летний бывший учитель. Его обнаружили раненого на парковке в Гамильтоне. Мужчину успели доставить в больницу, однако там он скончался от смертельных ножевых ранений.
Следователи связали все три убийства благодаря показаниям свидетелей, которые описали одну и ту же женщину. Тогда задержали 30-летнюю Сабрину Колдхар. Ее поймали в Берлингтоне, Онтарио.
Полиция считает, что мужчин Колдхар убила случайно, с женщиной же она была знакома. Ввиду отсутствия очевидных мотивов для убийства, задержанную считают маньячкой.
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Следователи связали все три убийства благодаря показаниям свидетелей, которые описали одну и ту же женщину. Тогда задержали 30-летнюю Сабрину Колдхар. Ее поймали в Берлингтоне, Онтарио.
Полиция считает, что мужчин Колдхар убила случайно, с женщиной же она была знакома. Ввиду отсутствия очевидных мотивов для убийства, задержанную считают маньячкой.
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Элина Позднякова