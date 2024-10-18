Маньячка за три дня убила троих людей без очевидного мотива

Похищенный у Минобороны комплекс недвижимости за 244 млн рублей, состоящий из 15 объектов, нашли в подмосковной Балашихе. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает РИА Новости. Отмечается, что трех подозреваемых в хищении комплекса уже арестовали.