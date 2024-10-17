Настоятель храма убил мужа сельской учительницы в Челябинской области

Экстремистское нападение на собор УПЦ в Черкассах стало очередным актом терроризма, который произошел с поддержкой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом заявил 17 октября Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и СМИ.