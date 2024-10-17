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Настоятель храма убил мужа сельской учительницы в Челябинской области

17 октября 2024, 12:51
Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Игорь Ефремов убил мужа учительницы сельской школы своей обители в Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что священник выпивал с мужем учительницы школы села Губернское. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт. Тогда Ефремов ударил собеседника, который скончался на месте от полученных ранений.

Ранее Ефремов был актёром театра пантомимы «Проспект» и гастролировал по всей России. Когда труппа распалась, мужчина отправился работать на завод. А затем крестился и принял сан.



В одном из интервью Ефремов отмечал, что 40 лет прожил в городе, а когда стал настоятелем сельского храма, понял смысл поговорки «чихнёшь в одном конце деревне, а в другом тебе скажут "будь здоров"». Он подчёркивал, что со священника большой спрос, однако не многие понимают, что это тоже обычный человек со своими недостатками.

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#челябинск
#убийство
#православие
#священник
#учитель
#школа
Пожар вспыхнул в гостинице «Метрополь» в центре Москвы
17 октября 2024, 13:08

Фото: iStock/Reinhard Krull

Пожар вспыхнул в гостинице «Метрополь» в центре Москвы. Об этом представитель экстренных служб сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что огонь вспыхнул в подвальном помещении. Из здания экстренно эвакуировали посетителей и персонал.

По данным МЧС Росси, огонь был ликвидирован на площади 0,5 квадратных метров. 22 пожарных были задействованы в тушении.

Причиной произошедшего, по данным ведомства, стало возгорание короба вентиляции при проведении сварочных работ в ресторане авторской кухни SAVVA, который имеет звезду Мишлен.

Напомним, что «Метрополь» – один из самых дорогих отелей столицы. Он находится в самом центре города – между Красной площадью и Большим театром.

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#мчс
#возгорание
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Школьнику из Омска грозит пожизненное за госизмену
ФСБ задержала школьника в Омске за ведение экстремистских каналов Украины в ТГ
17 октября 2024, 12:58

Фото: istock/irene_rebrova

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование против 18-летнего ученика 11 класса из Омска. Школьника подозревают в государственной измене.
По информации следствия, старшеклассник управлял несколькими украинскими Telegram-каналами, где пропагандировал идеологию и деятельность террористических организаций.

«Задержанный публично призывал пользователей к насилию в отношении патриотически настроенных граждан России», — цитирует официального представителя УФСБ по Омской области Ирину Руснак Российская газета.

Кроме того, школьник собирал деньги для поддержки ВСУ и переводил их на счета террористов. В квартире задержанного провели обыски. Дело против омича возбудили по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

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Бывшая любовница украла 5 млн у участника СВО, пока тот был в больнице
В Нижегородской области сожительница украла участника СВО 5 млн рублей
17 октября 2024, 12:42

Фото: istock/irene_rebrova

В Нижегородской области женщина украла 5 миллионов рублей у участника СВО. Нижегородские полицейские уже арестовали подозреваемую, сообщает УМВД по региону.
46-летний мужчина обратился в отдел полиции и сообщил о пропаже денег со своего счета. После оперативной работы сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнюю женщину из Кстовского района, которая уже имеет судимости за преступления против личности. Она во всем созналась.

По данным полиции, бывшая любовница пользовалась банковской картой участника СВО с декабря 2023 по октябрь 2024 года. Когда он попал в больницу, женщина перестала с ним общаться, но продолжала тратить деньги со счета без его ведома. В итоге потратила 5 миллионов рублей.

По инциденту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Следователь попросил суд поместить подозреваемую под стражу.

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#сво
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В Одинцове мужчина получил на улице удар ножом от прохожего
17 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/Tunatura

Нападение с ножом произошло в подмосковном Одинцове: мужчина ранил проходящего мимо незнакомца. Нападавшего задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы заметили пострадавшего во время вечернего патрулирования города: мужчина лежал на земле во дворе одного из жилых домов. Пострадавший рассказал, что неизвестный ему человек, проходя мимо, ударил его ножом и скрылся в соседнем доме», — говорится в сообщении.
В результате расследования росгвардейцы совместно с полицейскими по полученным приметам задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый за кражу 55-летний уроженец Орловской области. По факту нападения проводится проверка.

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#нож
#криминал
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В Москве девушка подожгла гостиничный номер по заданию Украины
Девушка подожгла номер в отеле «Аструс» в Москве по заказу Украины
17 октября 2024, 11:58

Фото: iStock/Animaflora

Девушка подожгла гостиничный номер в Москве по заказу украинских спецслужб. Об это сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что минувшей ночью в гостинице «Аструс» на Ленинском проспекте едва не случилась трагедия. В номере на 18 этаже сработала пожарная сигнализация. К счастью, автоматическая система тушения оперативно ликвидировала огонь, благодаря чему удалось избежать крупного пожара.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в номере разлитый по полу бензин. По горячим следам была задержана поджигательница. Ей оказалась 21-летняя Анастасия Б. На допросе она рассказала, что получила задание из Украины. Ей велели заселиться в московскую гостиницу и устроить там пожар.

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#москва
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#пожар
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«Теракт»: РПЦ прокомментировала нападение людей в масках на главный собор в Черкассах
В РПЦ назвали терактом нападение экстремистов в масках на собор УПЦ в Черкассах
17 октября 2024, 11:52

Фото: iStock/Popescu Marius

Экстремистское нападение на собор УПЦ в Черкассах стало очередным актом терроризма, который произошел с поддержкой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом заявил 17 октября Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и СМИ.
Этим утром около ста человек в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора в Черкассах — главного храма Черкасской епархии канонической УПЦ. Это один из самых больших соборов на Украине. Захватчики открыли огонь по верующим и использовали перцовые баллончики. Позже в УПЦ заверили, что собор удалось защитить. По словам митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, в нападении участвовал местный депутат. Журналисты сообщили, что из храма украли деньги, документы, компьютеры и иконы.
«Не секрет, что сторонники так называемой ПЦУ — это группа бандитов и экстремистов различных направлений. Этот инцидент только подтверждает, что они ведут себя как боевики ИГИЛ*, врывающиеся в храмы для грабежа и захвата. Остается лишь констатировать, что этот террористический акт, как и прочие действия, поддерживаемые ПЦУ», — цитирует Кипшидзе РИА Новости.

В РПЦ также отметили, что такие теракты не вызывают никакой реакции со стороны украинских властей и их западных союзников, которые дали экстремистам полную свободу.

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*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
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Киллер, расстрелявший офицера ВС РФ, мог караулить его несколько часов
17 октября 2024, 11:46

Фото: iStock/aruba200

Убийца, расстрелявший заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, мог поджидать его несколько часов. Об этом пишет Baza.
По данным издания, на месте происшествия эксперты обнаружили два окурка, банку энергетика, упаковку из-под йогурта, а также фантик из-под шоколадки. Следователи полагают, что какие-то из этих предметов могли принадлежать киллеру.

Правоохранительные органы ищут пешехода, подозреваемого в убийстве. Предполагается, что преступник добрался до деревни, где жил военный, пешком через лес.

В первые часы после убийства правоохранители ввели план «Перехват». Останавливали и досматривали все проезжающие машины. Оказалось, что все они принадлежали местным жителям и не имели отношения к преступлению. В результате появилась версия, что киллер скрылся пешком.


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#вс рф
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В Петербурге няня случайно убила полугодовалого младенца, дав ему обезболивающее
17 октября 2024, 11:27

Фото: iStock/globalmoments

В Петербурге няня случайно убила полугодовалого младенца, дав ему обезболивающее. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что трагедия произошла 15 октября. Родители оставили сына под присмотром 24-летней няни, уроженки Узбекистана.

У ребёнка резались зубы, он сильно плакал. Когда у мальчика поднялась температура няня решила дать ему обезболивающее. Через некоторое время у малыша начались судороги, после чего он перестал дышать. Девушка экстренно вызвала скорую. Медики пытались реанимировать ребёнка. После приезда матери их вместе отправили в больницу. Младенец находился в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.

Тело мальчика отправили в морг. Там установят причину смерти.

Няню доставили в отделении полиции. На неё составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#убийство
#ребёнок
#лекарство
#трагедия
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Подмосковные приставы вернули маме похищенного отцом младенца
17 октября 2024, 11:17

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Семимесячного ребёнка, которого незаконно забрал и удерживал его отец, вернули матери судебные приставы Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Женщина поехала подавать документы на развод. При подаче заявления суд сразу выдал документ, обязывающий отца и бабушку ребёнка отдать младенца матери и не препятствовать их переезду в другой регион. Но когда женщина вернулась домой, муж не впустил её и отказался отдать ребёнка», — говорится в сообщении.
Женщина сразу подала иск на принудительное исполнение решения суда. Сначала приставы созвонились с отцом ребёнка и предложили добровольно передать мальчика матери, однако получили отказ. Тогда против отца и бабушки младенца возбудили исполнительное производство и после положенных по закону пяти дней отправились вместе с мамой ребёнка в дом его отца.

Дверь открыла бабушка ребёнка, но ни отца, ни мальчика там не было. Бабушка заявила, что не знает, где её сын и внук. Мама ребёнка сказала, что малыш был записан в бассейн и на массаж, но выяснилось, что туда мальчика не привозили. Ребёнка и мужчину объявили в федеральный розыск.

В результате поисков приставы выяснили ещё один адрес, где мог находиться мужчина, и прибыли туда вместе с бойцами спецназа. Мужчина оказался на месте. Его увезли в отделение судебных приставов, где после длительной беседы он согласился вернуть сына своей бывшей жене. В тот же день ребёнка передали матери.

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