Настоятель храма убил мужа сельской учительницы в Челябинской области

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Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Игорь Ефремов убил мужа учительницы сельской школы своей обители в Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что священник выпивал с мужем учительницы школы села Губернское. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт. Тогда Ефремов ударил собеседника, который скончался на месте от полученных ранений.
Ранее Ефремов был актёром театра пантомимы «Проспект» и гастролировал по всей России. Когда труппа распалась, мужчина отправился работать на завод. А затем крестился и принял сан.
В одном из интервью Ефремов отмечал, что 40 лет прожил в городе, а когда стал настоятелем сельского храма, понял смысл поговорки «чихнёшь в одном конце деревне, а в другом тебе скажут "будь здоров"». Он подчёркивал, что со священника большой спрос, однако не многие понимают, что это тоже обычный человек со своими недостатками.
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Ранее Ефремов был актёром театра пантомимы «Проспект» и гастролировал по всей России. Когда труппа распалась, мужчина отправился работать на завод. А затем крестился и принял сан.
В одном из интервью Ефремов отмечал, что 40 лет прожил в городе, а когда стал настоятелем сельского храма, понял смысл поговорки «чихнёшь в одном конце деревне, а в другом тебе скажут "будь здоров"». Он подчёркивал, что со священника большой спрос, однако не многие понимают, что это тоже обычный человек со своими недостатками.
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Анастасия Чинкова