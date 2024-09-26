В Нижнем Новгороде женщина зарезала мужа за упрёки в маленькой зарплате

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Жительница Нижнего Новгорода одним ударом ножа в сердце убила своего мужа. Перед этим он на свою беду упрекнул её в том, что она мало зарабатывает.
Как сообщили в пресс-службе СК России по региону, ссора с мужем у обвиняемой произошла у них дома на улице Ватутина. Супруг упрекнул жену в том, что она мало зарабатывает. Женщина была уязвлена, и обиду мужу пришлось смыть кровью в самом прямом смысле слова: жена убила его одним точным ударом ножом в сердце.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Женщина задержана, ей уже предъявлено обвинение. Свою вину чрезмерно обидчивая супруга признала полностью. В ближайшее время суд изберёт в её отношении меру пресечения.
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Александр Бойцов