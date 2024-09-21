Маньяк-иконописец, убивший 37 человек, похитил свою 4-летнюю дочь у бывшей жены

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Маньяк-иконописец, убивший 37 человек, похитил свою четырехлетнюю дочь у экс-супруги в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина забрал девочку из садика и скрылся в неизвестном направлении. Согласно информации источника, бывшая жена преступника, 27-летняя мастер пирсинга Валентина познакомилась с Артуром в тату-студии в центре Москвы, которую тот открыл после освобождения из колонии.
Девушка знала, что влюбилась в маньяка, однако этот факт её не смущал, так как Рыно был красивым и «неагрессивным». Однажды Валентина прочитала в интернете историю из прошлого своего супруга: перед задержанием у Рыно была девушка, которой он в подарок принёс отрезанное ухо жертвы. Сам маньяк ничего не отрицал и рассказал новой возлюбленной детали и других убийств.
В 2020 году молодые люди поженились, экс-заключённый взял фамилию жены, чтобы начать новую жизнь. Через несколько лет они развелись, потому что мужчина поднял на жену руку. Маленькая девочка осталась жить с Валентиной, но при этом Рыно мог видеться с ребёнком.
Недавно девушка приехала забирать ребенка из детсада. Воспитатели сообщили матери, что девочка ушла с отцом якобы проводить выходные вместе. После похищения Рыно не выходил на связь.
Малышку нашли через четыре дня в Павловском Посаде, где проживает мать бывшего преступника.
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Девушка знала, что влюбилась в маньяка, однако этот факт её не смущал, так как Рыно был красивым и «неагрессивным». Однажды Валентина прочитала в интернете историю из прошлого своего супруга: перед задержанием у Рыно была девушка, которой он в подарок принёс отрезанное ухо жертвы. Сам маньяк ничего не отрицал и рассказал новой возлюбленной детали и других убийств.
В 2020 году молодые люди поженились, экс-заключённый взял фамилию жены, чтобы начать новую жизнь. Через несколько лет они развелись, потому что мужчина поднял на жену руку. Маленькая девочка осталась жить с Валентиной, но при этом Рыно мог видеться с ребёнком.
Недавно девушка приехала забирать ребенка из детсада. Воспитатели сообщили матери, что девочка ушла с отцом якобы проводить выходные вместе. После похищения Рыно не выходил на связь.
Малышку нашли через четыре дня в Павловском Посаде, где проживает мать бывшего преступника.
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Екатерина Коршунова