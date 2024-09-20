«Я жду маму»: едва не погибшая от рук матери дочь защищает ее в суде, подробности дела Антонины Мартыновой

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В апелляционном суде Москвы прошло рассмотрение известного «новгородского дела» Антонины Федоровой-Мартыновой. Она обвиняется в покушении на свою двухлетнюю дочь от первого брака в 2007 году. Чудом выжившая девочка всеми силами стремилась оправдать мать и хотела выступить ее правозащитником в суде. О том, почему 39-летняя женщина пыталась избавиться от дочери и как сейчас живет девочка расскажет редакция «Радио 1».
Женщина хотела убить свою двухлетнюю дочь
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В 2007 году супруга главреда «Новой газеты. Европа»* сбросила свою двухлетнюю дочь Алису с высоты третьего этажа в пролет подъезда в общежитии. Девочка выжила и отделалась травмой головы. Женщина с самого начала отказывалась признавать вину. Уверяла, что дочка сама вышла из комнаты в общежитии, добралась до лестницы и выпала.
В защиту Мартыновой тогда развернули шумную кампанию, с требованием закрыть уголовное дело выступали общественники и юристы. Однако в 2008 году присяжные вынесли вердикт: Антонина виновна. После этого Мартынова собрала вещи и исчезла. 16 лет она вместе с дочерью пряталась от правосудия. Однако в 2024 году ее удалось задержать в Ставропольском крае. Затем женщину доставили в Великий Новгород, чтобы завершить процесс.
В мае Мартыновой был вынесен приговор: 9 лет лишения свободы.
Выжившая Алиса защищает мать в суде
20-летняя Алиса Федорова сама попросила защищать свою 39-летнюю мать. Она не верит в ее вину и не считает себя потерпевшей. Алиса Федорова впервые дала интервью «МК», где заявила, что у нее есть доказательства невиновности матери, однако подробностей не привела.
Когда речь зашла о том, что Алиса является потерпевшей по делу, она отметила, что никто не спрашивает ее мнения о том, должна ли мама отбывать уголовное наказание. Она посчитала уголовное преследование в отношении матери неправильным и несправедливым. При этом Алиса отказывается вспоминать события того злополучного дня, когда едва не погибла.
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Как сейчас живет Алиса Федорова
В настоящее время Алиса живет с бабушкой в Москве. Она учится и следит за судебными делами матери. Алиса также поделилась с журналистами подробностями своей первой встречи с родным отцом Павлом Федоровым, которая состоялась не так давно. Они заново познакомились и немного пообщались, но сейчас не поддерживают связь.
Что касается Кирилла Мартынова**, второго мужа ее матери, то Алиса его совсем не помнит и заявляет, что рада тому, что он больше не является ее отчимом.
Отношения Алисы с матерью
Алиса рассказала, что у нее с мамой хорошие отношения. Им всегда есть о чем поговорить.
На вопрос о задержании матери в марте Алиса призналась, что не хочет вспоминать события того дня, так как никому не пожелала бы пережить такое.
«Я жду маму и уверена в ее невиновности», — сообщила Алиса.
Что касается возможности видеться с мамой в СИЗО, она сообщила, что уже успела попасть к ней на свидание и поговорить. Когда Алису спросили, хочет ли она что-то сказать людям, от которых зависит свобода ее матери, она выразила мнение, что произошло чудовищное недоразумение, которое необходимо исправить. Она попросила не разлучать ее с родственницей и не отправлять ее в тюрьму за то, чего она не совершала.
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* объявлена в РФ нежелательной организацией.
** признан иноагентом в РФ
Анастасия Хохлова