Петербурженка узнала от школьного учителя о съемках 13-летней дочери в порно

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Жительница Санкт-Петербурга узнала от классного руководителя о съемках своей 13-летней дочери в порно. Об этом сообщает 78.ru.
Отмечается, что видео интимного характера было опубликовано в школьном чате. Женщина обратилась в правоохранительные органы, указав в заявлении, что учитель приглашал ее на разговор о ролике.
Подробности о содержании видео и его участниках не уточняются. О произошедшем доложили представителю Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что житель российской столицы стал фигурантом уголовного дела после того, как правоохранители узнали, что он занимался рассылкой порнографических фотографий несовершеннолетним. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Подробности о содержании видео и его участниках не уточняются. О произошедшем доложили представителю Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что житель российской столицы стал фигурантом уголовного дела после того, как правоохранители узнали, что он занимался рассылкой порнографических фотографий несовершеннолетним. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова