45-летний афганец захотел жениться на шестилетней девочке
В Афганистане разразился скандал, когда 45-летний мужчина выразил желание жениться на шестилетней девочке.
Этот шокирующий случай привлек внимание как местных, так и международных СМИ. Однако вмешательство талибов* неожиданно изменило ход событий. По данным Daily Mail, талибы*, пришедшие на место, заявили, что мужчина должен подождать, пока девочке не исполнится хотя бы девять лет. Это решение вызвало смешанные реакции в обществе.
Ранее стало известно, что в Москве таксист-иностранец изнасиловал женщину в хиджабе. Все произошло 30 июня, когда 44-летняя женщина из Дагестана согласилась встретиться с 46-летним таксистом, с которым познакомилась в приложении для знакомств. Мужчина подъехал к ней на своем рабочем автомобиле. Она думала, что они отправятся на свидание, но вместо этого его отвезли в уединенное место, где она стала жертвой изнасилования.
*запрещенная в России террористическая организация.
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