Маньяк из Подмосковья заявил об убийствах более сотни человек
Маньяк из Подмосковья Гаськов заявил об убийствах более сотни человек
Орудовавший в Подмосковье маньяк Алексей Гаськов в интервью журналисту программы «Вести» Эдуарду Петрову заявил о более чем ста жертвах.
По словам мужчины, точного учета погибших он не вел, его подсчеты приблизительные. В настоящий момент следствие завершает работу над дополнительными эпизодами преступной деятельности фигуранта.
«Это только ненормальные там какие-то маньяки считают, но на мой взгляд, навскидку, это 100 с лишним (жертв — прим.ред.). Я раскаялся во всем, писал во всем явки с повинной», — сказал Гаськов.
Как уточнили в правоохранительных органах, к ранее инкриминируемым преступлениям добавили еще восемь убийств, о которых подозреваемый изначально умалчивал. Материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд. Согласно данным следствия, свои преступления Гаськов совершал на территории Москвы и Московской области, нападая на женщин в безлюдных местах.