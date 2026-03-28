Маньяк из Подмосковья заявил об убийствах более сотни человек

Маньяк из Подмосковья Гаськов заявил об убийствах более сотни человек

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Орудовавший в Подмосковье маньяк Алексей Гаськов в интервью журналисту программы «Вести» Эдуарду Петрову заявил о более чем ста жертвах.





По словам мужчины, точного учета погибших он не вел, его подсчеты приблизительные. В настоящий момент следствие завершает работу над дополнительными эпизодами преступной деятельности фигуранта.





«Это только ненормальные там какие-то маньяки считают, но на мой взгляд, навскидку, это 100 с лишним (жертв — прим.ред.). Я раскаялся во всем, писал во всем явки с повинной», — сказал Гаськов.