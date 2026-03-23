Учительницу арестовали за многократное изнасилование подростка в здании школы
В США учительницу арестовали за совращение и изнасилование 16-летнего школьника
В США арестовали 29-летнюю учительницу из штата Вашингтон по обвинению в изнасиловании 16-летнего ученика. Об этом сообщает LiveNOW from Fox.
Совратительница Мадлен Грегори преподавала в округе Линкольн и была не свободной женщиной — дома ее всегда ждал супруг. Расследование началось после того, как мать пострадавшего подростка обнаружила в телефоне сына переписку с педагогом.
Следствие установило, что замужняя женщина неоднократно вступала с несовершеннолетним в половую связь в здании школы и на прилегающей территории — в кладовке, спортзале и в кустах около теннисных кортов. Учительница разными способами склоняла ребенка к интиму, настаивая на близости.
В распоряжении полиции есть видеозапись, на которой Грегори заходит с учеником в класс, запирает дверь и остаётся в помещении на 45 минут. Также в руки следователеям попали кадры встречи в супермаркете, после которой школьник уехал с учительницев на её машине.
Подросток заявил, что не раз пытался разорвать отношения, но учительница угрожала причинить себе вред. В настоящий момент Грегори отпустили под залог с запретом общаться с пострадавшим мальчиком. Расследование продолжается.