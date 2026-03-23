Учительницу арестовали за многократное изнасилование подростка в здании школы

23 марта 2026, 05:46

В США учительницу арестовали за совращение и изнасилование 16-летнего школьника

В США арестовали 29-летнюю учительницу из штата Вашингтон по обвинению в изнасиловании 16-летнего ученика. Об этом сообщает LiveNOW from Fox.





Совратительница Мадлен Грегори преподавала в округе Линкольн и была не свободной женщиной — дома ее всегда ждал супруг. Расследование началось после того, как мать пострадавшего подростка обнаружила в телефоне сына переписку с педагогом.



