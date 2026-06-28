Маньяк из Златоуста требовал перевода в колонию ближе к месту преступлений
Пожизненно осужденный маньяк из Златоуста Николай Мозгляков, известный как «Златоустовский паук», требовал перевода в колонию ближе к месту совершения преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Свою просьбу преступник объяснял необходимостью «поддерживать и сохранять социально полезные и семейные связи».
Мозгляков с 2009 года отбывает пожизненный срок в исправительной колонии особого режима «Полярная сова», которая находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В иске он жаловался на удаленность учреждения от Златоуста, где живут его родственники, и просил перевести его ближе.
Однако суд отказал в удовлетворении требований маньяка, а в мае апелляционная инстанция признала это решение законным.
Челябинский областной суд приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в 2008 году. Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетних, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
В том же году он подкараулил двух тринадцатилетних школьниц и семилетнюю первоклассницу в Златоусте, увел их в лес около кладбища, где издевался над ними и насиловал. Тела двух детей нашли на следующий день, третья жертва чудом выжила.
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