Маньяк из Златоуста требовал перевода в колонию ближе к месту преступлений

28 июня 2026, 09:37

Маньяк из Златоуста Мозгляков требовал перевода в колонию ближе к семье

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Пожизненно осужденный маньяк из Златоуста Николай Мозгляков, известный как «Златоустовский паук», требовал перевода в колонию ближе к месту совершения преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.