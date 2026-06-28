Возросло число пострадавших от землетрясения в Японии
Число пострадавших из-за землетрясения в префектуре Яманаси достигло 20 человек. Об этом сообщила служба пожарной охраны Японии.
Всего пострадали жители четырех префектур — Токио, Яманаси, Канагавы и Сидзуоки. В настоящее время их жизни вне опасности.
Землетрясение с магнитудой 5,6 зафиксировали 26 июня. При этом максимальная сила подземных толчков по местной семибалльной шкале достигла шести. Их ощущали даже жители Токио и Осаки.
Днем ранее на северо-востоке страны также произошло землетрясение. Тогда пострадали не менее пяти человек — все они получили незначительные травмы из-за падений.
Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане восточнее префектуры Иватэ, а очаг залегал на глубине 50 километров. Сейсмологи сначала оценили магнитуду в 6,9, но позже скорректировали значение до 7,2.
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