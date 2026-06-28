В Красноярском крае подросток решил спор переплыть пруд и утонул
В Красноярском крае 16-летний подросток утонул, решив на спор переплыть пруд. Об этом сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».
Трагедия произошла 27 июня на берегу пруда вблизи села Ивановка. Несколько детей отдыхали там без присмотра взрослых. Один из мальчиков поспорил с друзьями, что сможет переплыть пруд, однако на середине водоема он выдохся и двигаться дальше не смог.
Спасатели Шушенской поисково-спасательной станции совершили дважды обследовали водоем. Они подняли тело подростка и передали полицейским.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае семилетний мальчик утонул при опрокидывании моторной лодки на реке. В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека».
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