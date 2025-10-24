Маньяк-педофил Тиунов захотел освободиться от пожизненного срока из-за болезни
Осужденный за серию жестоких преступлений против детей Юрий Тиунов обратился в пермский суд с просьбой о досрочном освобождении. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчина, отбывающий пожизненное наказание, жалуется на проблемы со здоровьем. В удовлетворении ходатайства ему было отказано.
Теперь Тиунов планирует подать аналогичную просьбу в мордовский суд, где он находится в исправительной колонии ИК-1 «Сосновка». Информация о его состоянии здоровья не раскрывается.
В 2017 году Пермский краевой суд признал Тиунова виновным в расправе, а также в нескольких случаях насильственных действий сексуального характера и покушениях на изнасилование. Все преступления он совершил в отношении детей.
