Маньяк-педофил Тиунов захотел освободиться от пожизненного срока из-за болезни

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Осужденный за серию жестоких преступлений против детей Юрий Тиунов обратился в пермский суд с просьбой о досрочном освобождении. Об этом пишет РИА Новости.



Мужчина, отбывающий пожизненное наказание, жалуется на проблемы со здоровьем. В удовлетворении ходатайства ему было отказано.

Теперь Тиунов планирует подать аналогичную просьбу в мордовский суд, где он находится в исправительной колонии ИК-1 «Сосновка». Информация о его состоянии здоровья не раскрывается.

В 2017 году Пермский краевой суд признал Тиунова виновным в расправе, а также в нескольких случаях насильственных действий сексуального характера и покушениях на изнасилование. Все преступления он совершил в отношении детей.

Дарья Осипова

