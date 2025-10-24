Жестокое избиение в баре: Новосибирец обвиняет охрану в превышении полномочий
В Новосибирске местный житель Денис обратился в редакцию Om1 с серьезными обвинениями против охраны бара «Ёмкость 24».
По его словам, сотрудники частной службы безопасности применили к нему чрезмерную силу в ночь с 10 на 11 октября.
В беседе с Om1 Новосибирск Денис рассказал, что в районе трех часов ночи охранники начали избивать его. Он описал, как один из мужчин нанес ему удар ногой по голове, а затем распылил баллончик с газом в лицо.
Пострадавший предоставил фотографии своих травм и сообщил о намерении обратиться в полицию. Однако он ожидает отказа в возбуждении уголовного дела и планирует обжаловать действия правоохранительных органов в прокуратуре. Мужчина также готов представить видео с подробностями инцидента. Кроме того, он отметил, что знает о как минимум двух других случаях избиения со стороны этой же охраны в различных заведениях города.
