Жестокое избиение в баре: Новосибирец обвиняет охрану в превышении полномочий

24 октября 2025, 08:00

Новосибирец заявил о жестоком избиении охраной бара «Ёмкость 24»

Фото: iStock/Fedorovekb

В Новосибирске местный житель Денис обратился в редакцию Om1 с серьезными обвинениями против охраны бара «Ёмкость 24».