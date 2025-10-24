Три человека пострадали в результате взрыва в Красногорске
Три человека получили травмы в результате взрыва, произошедшего в многоэтажном доме в Красногорске. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По свидетельствам очевидцев, пожар не зафиксирован. Издание отмечает, что дом не подключён к газовым коммуникациям, что исключает версию взрыва бытового газа. На месте происшествия отсутствуют следы копоти, характерные для возгорания.
В настоящее время придомовая территория оцеплена. На месте работают бригады скорой медицинской помощи и сотрудники пожарной службы. Пострадавших, по предварительным данным, госпитализировали.
Ранее СМИ опубликовали видео момента взрыва. Ударной волной выбило часть фасада дома, а обломки упали в дворе жилого комплекса.
Читайте также: