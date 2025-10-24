В Москве на стоянке сгорели четыре машины
На юго-западе Москвы произошел серьезный инцидент. Четыре автомобиля сгорели, а три получили повреждения на стоянке на улице Теплый Стан. Об этом пишет РИА Новости.
Экстренные службы называют поджог основной версией происшествия. Прокуратура сообщила, что в одном из уничтоженных авто во дворе жилого дома сотрудники нашли тела двух мужчин. Специалисты проведут пожарно‑техническую экспертизу, чтобы установить точную причину возгорания. Правоохранительные органы контролируют проверку и собирают материалы для возможного уголовного дела.
