«Маньяк по объявлению», убивавший в 90-е девушек на первом свидании, просится на волю по УДО

07 августа 2025, 09:05

Маньяк Болховский, убивший в 90-е четырёх девушек в Чите, пытается выйти по УДО

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

«Маньяк по объявлению» Виктор Болховский, убивший в 1990-е четырех женщин в Чите, пытается выйти на свободу по УДО. Он трижды подавал апелляцию в этом году. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.