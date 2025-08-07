«Маньяк по объявлению», убивавший в 90-е девушек на первом свидании, просится на волю по УДО
«Маньяк по объявлению» Виктор Болховский, убивший в 1990-е четырех женщин в Чите, пытается выйти на свободу по УДО. Он трижды подавал апелляцию в этом году. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Болховский провел 25 лет в колонии «Черный дельфин». В течение года он пытался обжаловать материалы уголовного дела и приговор. Также мужчина дважды подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но его ходатайство было отклонено. Таким образом, Болховский продолжит отбывать пожизненное заключение в «Черном дельфине».
Серийный убийца знакомился со своими жертвами через объявления в газетах. Он представлялся успешным телевизионным режиссером или щедрым и одиноким бизнесменом. После встречи, которая проходила только в доме у девушки, Болховский жестоко расправлялся с каждой из своих жертв.
