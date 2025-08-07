На стрелочном переводе Свердловской железной дороги сошло с рельсов 7 вагонов

07 августа 2025, 08:35

Фото: iStock/designbydx

Вечером 6 августа 2025 года на стрелочном переводе станции «Екатеринбург-Сортировочный» Свердловской железной дороги произошел сход семи грузовых вагонов, груженых стальным прокатом. Об этом пишет РИА Новости.