На стрелочном переводе Свердловской железной дороги сошло с рельсов 7 вагонов
Вечером 6 августа 2025 года на стрелочном переводе станции «Екатеринбург-Сортировочный» Свердловской железной дороги произошел сход семи грузовых вагонов, груженых стальным прокатом. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент случился во время выполнения маневровых работ, однако, по информации Уральской транспортной прокуратуры, пострадавших нет.
По данным ведомства, вагоны сошли с рельсов без опрокидывания. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются. Для координации действий правоохранительных органов на место инцидента выехал заместитель Свердловского транспортного прокурора.
Отмечается, что движение по участку пути не приостанавливалось, и в связи с происшествием Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
