Упавший в реку в Бурятии турист из Белоруссии найден живым

07 августа 2025, 08:12

МЧС: в Бурятии обнаружили живым путешественника из Белоруссии, упавшего в реку

Фото: iStock/Vasilvich

Прибывший из Белоруссии мужчина, который упал в воду в месте слияния рек Китой и Билюты в Бурятии, найден живым. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС России.