Упавший в реку в Бурятии турист из Белоруссии найден живым
Прибывший из Белоруссии мужчина, который упал в воду в месте слияния рек Китой и Билюты в Бурятии, найден живым. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Согласно информации ведомства, мужчина был найден в удовлетворительном состоянии.
В среду, 6 августа, в МЧС поступила информация о том, что в Тункинском районе группа туристов, сплавлявшихся по реке Китой, обнаружила шестерых путешественников из Республики Беларусь, которые попали в беду.
В районе слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Женщина погибла, а мужчину унесло течением.
