Задержаны подростки за покушение на жизнь военного по указанию иностранных кураторов
В Новосибирске два подростка были задержаны по подозрению в покушении на убийство военнослужащего. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
По информации правоохранительных органов, молодые люди получили указания от украинских кураторов, которые обещали им денежное вознаграждение за выполнение задания.
Подростки нанесли химические вещества на ручку двери автомобиля военнослужащего, однако их действия были пресечены силовиками, которые задержали их с поличным. К счастью, военнослужащий не пострадал.
В настоящее время оба подростка находятся под стражей, и следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах дела. Данный инцидент подчеркивает серьезные угрозы, связанные с попытками вербовки молодежи для совершения преступлений.
