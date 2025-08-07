Задержаны подростки за покушение на жизнь военного по указанию иностранных кураторов

07 августа 2025, 08:15

В Новосибирске задержаны два подростка за покушение на убийство военного

Фото: iStock/zim286

В Новосибирске два подростка были задержаны по подозрению в покушении на убийство военнослужащего. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».