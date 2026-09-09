Маньяк притворился полицейским и «задержал» девушку для избиения и изнасилования в Москве
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком нападении на девушку, которой он представился сотрудником полиции. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе, возле остановки «Гидропроект», пишет Baza.
По версии следствия, злоумышленник обратил внимание на одиноко стоявшую на остановке молодую женщину. Подойдя к ней, он назвался оперативным работником и потребовал показать документы.
Получив отказ, мужчина не отстал от жертвы и проследовал за ней. Дождавшись, когда девушка окажется в безлюдной зоне возле стройки, нападавший нанес ей множество ударов, после чего предпринял попытку изнасилования. Довести преступный умысел до конца помешало активное сопротивление потерпевшей.
Следственный комитет по Москве возбудил уголовные дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранта заключили под стражу.
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