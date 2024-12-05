Появились новые подробности в деле Саровского маньяка

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Отрубленную голову в качестве трофея хотел забрать саровский маньяк-убийца, однако забыл об этом и решил вернуться на место преступления, когда его задержала полиция. Об этом пишет SHOT.
Задержанный, по информации журналистов, положил голову в пакет, однако «замотался» и ушел ни с чем. Квартиру он при этом запер с помощью ключей, но, когда вернулся домой, вспомнил о голове.
Мужчина жил недалеко от своих жертв. По предварительной информации, у него психическое заболевание. Мотивы совершенного деяния 29-летний фигурант не объяснил.
Ранее сообщалось о задержании маньяка, убившего двух человек — соцработницу и парализованного инвалида. Telegram-канал SHOT публиковал видео задержания.
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Мужчина жил недалеко от своих жертв. По предварительной информации, у него психическое заболевание. Мотивы совершенного деяния 29-летний фигурант не объяснил.
Ранее сообщалось о задержании маньяка, убившего двух человек — соцработницу и парализованного инвалида. Telegram-канал SHOT публиковал видео задержания.
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Никита Кротов