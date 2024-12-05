14-летняя школьница из Башкирии нашла тела матери и отца в гараже: что заставило многодетных родителей совершить суицид

Жуткая трагедия произошла в Иглинском районе Башкирии. Согласно сообщениям правоохранительных органов, в одном из частных домов нашли тела двух взрослых людей – 36-летнего Артура и его 34-летней жены Лилии. Семья была многодетной. В момент происшествия все дети были дома. «Радио 1» расскажет подробнее об ​ужасном инциденте.