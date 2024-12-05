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14-летняя школьница из Башкирии нашла тела матери и отца в гараже: что заставило многодетных родителей совершить суицид

Фото: istockphoto / tiero

Фото: istockphoto / tiero

Жуткая трагедия произошла в Иглинском районе Башкирии. Согласно сообщениям правоохранительных органов, в одном из частных домов нашли тела двух взрослых людей – 36-летнего Артура и его 34-летней жены Лилии. Семья была многодетной. В момент происшествия все дети были дома. «Радио 1» расскажет подробнее об ​ужасном инциденте.

Ночная находка дочери


Глубокой ночью 29 ноября четырнадцатилетняя дочь погибших проснулась с тревогой. Она пошла в спальню родителей, но их там не обнаружила. Девочка начала искать их по всему дому, но не смогла найти. Её родители не планировали никуда уходить не предупреждали её об этом.



После долгих поисков она решила проверить гараж — единственное место, в котором она ещё не искала. Там девочка увидела страшную картину, которая теперь навсегда останется с ней: оба её родителя были мертвы. Было очевидно, что это был суицид.

Инсценировка суицида


Перепуганная девочка вызвала полицию. На место выехала следственно-оперативная группа.

Поначалу предполагалось, что это двойное самоубийство. Но в ходе расследования стало понятно: женщина не выбирала умереть. Её жестоко убили, а внешние признаки самоубийства были лишь инсценировкой. Однако её супруг действительно покончил с собой.


«Они не имеют права жить»: матери показали лишь часть тела 12-летней дочери — что школьники из Красноярска сделали с девочкой
«Они не имеют права жить»: матери показали лишь часть тела 12-летней дочери — что школьники из Красноярска сделали с девочкой

Причины убийства


По предварительной версии, между супругами произошла ссора, из-за чего и случилась трагедия. Артур сначала расправился со своей женой, а потом и с самим собой.

Судя по всему, ночью в доме между парой возник конфликт, в ходе которого мужчина не справился со своими эмоциями.

Знакомые семейной пары в разговорах со следователями сообщили, что Артур был очень ревнивым и не раз устраивал сцены даже без повода. Поэтому именно ревность пока остается основным предполагаемым мотивом произошедшего.

Судьба детей


В итоге без родителей остались три несовершеннолетних ребёнка. Сейчас с ними работают психологи. Пока неизвестно, что будет с ними дальше и с кем они останутся после этой трагедии.

Прощание с Лилией состоялось 30 ноября.

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#семья
#дети
#статьи
В России конфисковали дом у иноагента-экстремиста Невзорова
Российский суд отобрал дом у иноагента-экстремиста Невзорова в Петербурге
05 декабря 2024, 14:01

Александр Невзоров (Фото: соцсети)

Дом и землю в Санкт-Петербурге отобрали у иноагента-экстремиста Александра Невзорова* по решению российского суда. Речь идёт о знаменитом пентхаусе за 45,5 млн рублей.
Как передаёт Телеграм-канал Mash, Невзоров* переоформлял жилплощадь на жену и тёщу, но суд не признал сделки действительными, так как пентхаус является собственностью участников экстремистского объединения.

Ранее советская и российская актриса Лия Ахеджакова произнесла экстремистский лозунг «Слава Украине!». Это произошло после окончания спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе.

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* Внесён в списки иноагентов, террористов и экстремистов
#суд
#блогер
#санкт-петербург
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Подмосковный учитель до смерти забил свою многодетную жену
05 декабря 2024, 13:24

Фото: istockphoto.com/globalmoments

Школьный учитель математики, проживающий в селе Николо-Урюпино округа Красногорск, избил до смерти свою жену — мать их троих детей, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, конфликт начался из-за того, что женщина хотела подать на развод. В это время супруги были в доме одни. Учитель начал бить свою жену и нанёс ей травмы, несовместимые с жизнью.

Позднее на лице и теле погибшей обнаружили кровоподтёки, а также передом хряща гортани.

Мужчину задержали.

По данным SHOT, мужчина около двух лет преподавал математику и информатику в местной школе. В мае он прошёл аттестацию, подтвердившую его полное соответствие занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что бывшая жена депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова обвинила его в похищении малолетней дочери.

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#криминал
#убийство
#учитель
#красногорск
#московская область
#подмосковье
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Пассажир погиб в аэропорту Хабаровска, пытаясь сбежать от полицейских
Разбившийся в аэропорту Хабаровска мужчина пытался сбежать от полицейского
05 декабря 2024, 13:15

Фото: iStock/Soumen Hazra

В аэропорту Хабаровска мужчина погиб, пытаясь сбежать от полицейских. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
33-летний Сергей был задержан сотрудниками полиции утром в четверг, 5 декабря. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и плохо ориентировался в пространстве. К Сергею подошли полицейские и предложили пройти в отдел, чтобы оформить протокол.

По дороге мужчина вдруг кинул в правоохранителей сумку и побежал. После чего он перелез через ограждение и спрыгнул с третьего этажа. Спасти Сергея не удалось — мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево пассажир внезапно умер на стойке регистрации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#курс
#мужчина
#узбекистан
#сотрудники
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Чиновники срубили к празднику росшую больше 20 лет елку в Уфе
05 декабря 2024, 13:03

Фото: istockphoto/Julia Klueva

Росшую практически четверть века елку в Уфе срубили местные чиновники, поставив ее на городской площади к празднику, передает 112. Дерево посадили родители Натальи на Локомотивной улице. Женщина наряжала его вместе с дочерью.
Пропажу обнаружили в сквере «Орион» уже наряженной. Зеленую красавицу срубили по предписанию «Газпрома». В администрации подчеркнули, что большая часть местных жителей поддержала такое решение. Инцидент произошел накануне, 4 декабря.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Дед Мороз попытался отправить посылку в Ригу незаконным путем. Груз задержали таможенники. Сейчас следователи разбираются в деталях, открыто уголовное дело.

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#россия
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#новости
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В Красноярске обвинили мужчину, пристававшего к несовершеннолетней
В Красноярске осудят мужчину за домогательства по отношению к 8-летней девочке
05 декабря 2024, 12:58

Фото: iStock/Rafa Jodar

Красноярский суд рассмотрит дело 43-летнего местного жителя, который домогался 8-летней девочки в подъезде дома.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлию Арбузову, 9 сентября девочка возвращалась из магазина домой. Вслед за ней в подъезд зашёл незнакомый ей мужчина и схватил её. Школьница закричала, после обвиняемый отпустил её и сделал вид, что уходит из дома. Однако преступник вернулся и зашёл за потерпевшей в лифт. Как только двери кабины закрылись, жертва вновь закричала, чем спугнула его.

Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает преступника в костюме Деда Мороза, который пытался отправить в своём мешке 18 тысяч евро наличными, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками в Ригу.

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#полиция
#розыск
#красноярский край
#уголовное дело
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Три летевших из России в Узбекистан самолета сменили курс и сели в других местах
05 декабря 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Sitikka

Три пассажирских самолета, которые летели из России в Узбекистан, сменили курс и приземлились в других местах, проинформировали в пресс-службе аэропортов республики.
Уточняется, что воздушные суда относятся к Uzbekistan Airways. Накануне, 4 декабря, одно из них направлялось из Питера в Термез, но из-за погоды посадка произошла в Самарканде.

Схожая ситуация была с рейсом «Уфа-Наманган», когда пилоты посадили самолет в Ташкенте в тот же день.

Также в четверг, 5 декабря, в Самарканде приземлился лайнер, следовавший из Москвы в Навои, по причине тумана в авиагавани пункта назначения.

«Посадка в аэропорту Самарканда в 11:04 (9:04 мск. — прим. ред.), — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что случилось в самолете рейсом «Египет-Санкт-Петербург».

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#мир
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#самолёты
#рейсы
#новости
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ВСУ атаковали полигон Капустин Яр, откуда была выпущена ракета «Орешник»
Mash: ВСУ попытались атаковать беспилотником полигон Капустин Яр
05 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотником полигон Капустин Яр в Астраханской области, именно оттуда была выпущена новейшая российская ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом пишет Mash.
По данным издания, система противовоздушной обороны сбила вражеский беспилотный аппарат всего в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. Взрывной волной повреждены ворота. Официально данная ​информация не подтверждалась.

Напомним, 21 ноября Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровске.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного и предложил поставить украинских военнопленных на крыши российских объектов.

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#россия
#оружие
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#рамзан кадыров
#ракеты
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Из горящей высотки в Одинцове спасли трёх подростков
05 декабря 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл на шестнадцатом этаже высотного дома в подмосковном Одинцове, из огня спасли трёх подростков, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о пожаре поступила около трёх часов дня 4 декабря. Горение происходило в одной их квартир на 16-м этаже, сильный дым распространился на квартиры, расположенные рядом и этажами выше, возникла угроза для жизни жильцов. Пожарные организовали эвакуацию и вывели на свежий воздух 20 человек, в том числе шестерых детей. При этом на 17-м этаже находились трое подростков 16 и 17 лет, для их спасения потребовались дополнительные меры», — говорится в сообщении.
Пожарные использовали специальное спасательное устройство, благодаря которому сумели эвакуировать подростков из опасной зоны. Возгорание было оперативно потушено, распространение огня на соседние квартиры удалось предотвратить.

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#мособлпожспас
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В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей
05 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ)Евгения Жвакина подозревают в получении взятки в размере 73 млн рублей за заключение контрактов на строительство дорог в Красноярске. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.
По данным ведомства, уголовные дела возбуждены в отношении Жвакина и двух жителей Красноярска.

Следствие считает, что с сентября 2018 года по декабрь 2019 Жвакин получил от генерального директора компании «Промстрой» взятку в размере более 73 млн рублей за обеспечение победы фирмы в конкурсе подрядчиков для заключения контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.

В 2023 году гендиректор «Промстроя» опять попытался передать через посредника взятку в размере не менее 10 млн рублей для должностного лица для совершения таких же действий.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Скоро их допросят.

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