14-летняя школьница из Башкирии нашла тела матери и отца в гараже: что заставило многодетных родителей совершить суицид

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Жуткая трагедия произошла в Иглинском районе Башкирии. Согласно сообщениям правоохранительных органов, в одном из частных домов нашли тела двух взрослых людей – 36-летнего Артура и его 34-летней жены Лилии. Семья была многодетной. В момент происшествия все дети были дома. «Радио 1» расскажет подробнее об ужасном инциденте.
Ночная находка дочери
Глубокой ночью 29 ноября четырнадцатилетняя дочь погибших проснулась с тревогой. Она пошла в спальню родителей, но их там не обнаружила. Девочка начала искать их по всему дому, но не смогла найти. Её родители не планировали никуда уходить не предупреждали её об этом.
После долгих поисков она решила проверить гараж — единственное место, в котором она ещё не искала. Там девочка увидела страшную картину, которая теперь навсегда останется с ней: оба её родителя были мертвы. Было очевидно, что это был суицид.
Инсценировка суицида
Перепуганная девочка вызвала полицию. На место выехала следственно-оперативная группа.
Поначалу предполагалось, что это двойное самоубийство. Но в ходе расследования стало понятно: женщина не выбирала умереть. Её жестоко убили, а внешние признаки самоубийства были лишь инсценировкой. Однако её супруг действительно покончил с собой.
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Причины убийства
По предварительной версии, между супругами произошла ссора, из-за чего и случилась трагедия. Артур сначала расправился со своей женой, а потом и с самим собой.
Судя по всему, ночью в доме между парой возник конфликт, в ходе которого мужчина не справился со своими эмоциями.
Знакомые семейной пары в разговорах со следователями сообщили, что Артур был очень ревнивым и не раз устраивал сцены даже без повода. Поэтому именно ревность пока остается основным предполагаемым мотивом произошедшего.
Судьба детей
В итоге без родителей остались три несовершеннолетних ребёнка. Сейчас с ними работают психологи. Пока неизвестно, что будет с ними дальше и с кем они останутся после этой трагедии.
Прощание с Лилией состоялось 30 ноября.
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Дайана Хусинова