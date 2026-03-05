Маркаряну озвучили приговор по делу о реабилитации нацизма
Московский городской суд вынес приговор блогеру Маркаряну по делу о реабилитации нацизма.
Как сообщил 5 марта корреспондент «Известий» из зала суда, подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» отметил, что Маркаряна признали виновным по двум эпизодам реабилитации нацизма — из‑за высказываний о герое Великой Отечественной войны Александре Матросове. Дополнительно суд запретил ему администрировать интернет‑страницы в течение четырех лет.
Фигурант полностью признал вину и заявил о раскаянии, попросив рассмотреть дело на одном заседании. Защита просила учесть смягчающие обстоятельства — два дня назад у блогера родилась дочь. Также отмечалось, что он помогал бойцам СВО и жителям, пострадавшим в зоне боевых действий, за что получил около десяти благодарственных писем.
Маркаряна задержали в августе 2025 года на Можайском шоссе. По данным полиции, его обнаружили в багажнике автомобиля. После задержания мужчину отправили в СИЗО, откуда он направил письмо с извинениями.
