Маркаряну озвучили приговор по делу о реабилитации нацизма

05 марта 2026, 14:58

Блогер Маркарян получил 4,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма

Арсен Маркарян (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Московский городской суд вынес приговор блогеру Маркаряну по делу о реабилитации нацизма.