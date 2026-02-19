Суд продлил арест блогеру Маркаряну на шесть месяцев за реабилитацию нацизма

19 февраля 2026, 13:28

Арсен Маркарян (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Мосгорсуд продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.