Суд продлил арест блогеру Маркаряну на шесть месяцев за реабилитацию нацизма
Мосгорсуд продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Суд постановил оставить обвиняемого под стражей до 9 августа. При этом заседание отложили до 5 марта, поскольку Маркарян не был надлежащим образом уведомлён о дате рассмотрения.
Блогеру вменяются два эпизода по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). По версии следствия, он разместил на видеохостинге запись, содержащую оскорбление памяти защитников Отечества. В частности, обвинение утверждает, что во время одного из выступлений Маркарян допустил оскорбительные высказывания в адрес героя Советского Союза Александра Матросова.
Маркаряна задержали 23 августа в Московском регионе. Ранее он просил рассмотреть дело в особом порядке.
