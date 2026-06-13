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Маршрутка и автомобиль столкнулись в Подмосковье, есть погибший

В Звенигороде произошло ДТП с участием автомобиля и маршрутки, погиб 1 человек
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Звенигороде (Московская область) произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля. Об этом сообщили в оперативных службах. В сети есть кадры с места событий.



Согласно информации, авария случилась на Луцинском шоссе. Обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали 13 человек. Один погиб.

На опубликованных видео видно, что маршрутная «Газель» лежит на боку, привалившись к отбойнику. Рядом с машиной находятся люди, по проезжей части разбросало личные вещи пассажиров. У автобуса зафиксировали серьезные механические повреждения левого борта — часть кузова вдавило внутрь салона, разбило стекла.

Никита Кротов

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