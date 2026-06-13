Маршрутка и автомобиль столкнулись в Подмосковье, есть погибший
В Звенигороде (Московская область) произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля. Об этом сообщили в оперативных службах. В сети есть кадры с места событий.
Согласно информации, авария случилась на Луцинском шоссе. Обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются.
Уточняется, что в результате ДТП пострадали 13 человек. Один погиб.
На опубликованных видео видно, что маршрутная «Газель» лежит на боку, привалившись к отбойнику. Рядом с машиной находятся люди, по проезжей части разбросало личные вещи пассажиров. У автобуса зафиксировали серьезные механические повреждения левого борта — часть кузова вдавило внутрь салона, разбило стекла.
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