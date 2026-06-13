Маршрутка и автомобиль столкнулись в Подмосковье, есть погибший

13 июня 2026, 17:01

В Звенигороде произошло ДТП с участием автомобиля и маршрутки, погиб 1 человек

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Звенигороде (Московская область) произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля. Об этом сообщили в оперативных службах. В сети есть кадры с места событий.