Суд в Новгороде подтвердил лишение прав женщины, уехавшей с места ДТП в роддом
Суд в Великом Новгороде признал законным лишение водительских прав женщины, уехавшей с места ДТП на плановую госпитализацию в роддом. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно судебным документам, авария произошла в конце октября 2025 года на трассе по пути в областной центр. По словам самой женщины, во время поездки ей внезапно стало плохо. У нее потемнело в глазах, после чего она перестала понимать дорожную обстановку и самопроизвольно нажала на педаль газа. Машина врезалась в тросовое ограждение. После аварии женщина вместе с сожителем уехала на попутном такси в роддом и не вызвала ГИБДД. Автомобиль позже нашли полицейские после звонка очевидца.
В суде она не отрицала, что была за рулем, и объяснила свой отъезд необходимостью госпитализации. Медицинские документы подтвердили, что россиянка проходила лечение в стационаре и через два дня родила ребенка. Суд указал, что даже при уважительной причине водитель обязан сообщить о ДТП в полицию или вернуться на место после оказания помощи.
Мировой судья признал женщину виновной по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» и лишил ее прав на один год. Районный суд оставил это решение без изменений.
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