Достижения.рф

Сотрудники ДПС подстрелили подростка в российском городе

В Липецке врачи борются за жизнь подростка, раненного полицейскими в ходе погони
Фото: iStock/peterscode

В Липецке 16-летний подросток пострадал во время полицейской погони. Об этом сообщает областной следком.



Ночью 20 сентября сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль без номерных знаков. Водитель отказался подчиняться их требованию и решил скрыться. В ходе преследования инспекторам пришлось применить табельное оружие. В результате юный пассажир получил огнестрельное ранение.

Следователи выяснили, что юноша, не спросив родителей, передал ключи от их машины приятелю-ровеснику, который не имел водительских прав. После случившегося тот хотел сбежать, бросив раненого друга, но вскоре его задержали.

По данным местного издания GOROD48, пострадавший находится в критическом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0