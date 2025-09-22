Сотрудники ДПС подстрелили подростка в российском городе
В Липецке 16-летний подросток пострадал во время полицейской погони. Об этом сообщает областной следком.
Ночью 20 сентября сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль без номерных знаков. Водитель отказался подчиняться их требованию и решил скрыться. В ходе преследования инспекторам пришлось применить табельное оружие. В результате юный пассажир получил огнестрельное ранение.
Следователи выяснили, что юноша, не спросив родителей, передал ключи от их машины приятелю-ровеснику, который не имел водительских прав. После случившегося тот хотел сбежать, бросив раненого друга, но вскоре его задержали.
По данным местного издания GOROD48, пострадавший находится в критическом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.
