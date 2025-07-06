Водитель автобуса избил и выгнал школьницу, обвинив в неоплате проезда

06 июля 2025, 16:27

В Тверской области водитель автобуса избил школьницу, заподозрив в неоплате

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Тверской области водитель автобуса избил и выгнал из салона школьницу, заподозрив в неоплате проезда. Об этом пишет Telegram-канал Baza.