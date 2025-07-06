Водитель автобуса избил и выгнал школьницу, обвинив в неоплате проезда
В Тверской области водитель автобуса избил и выгнал из салона школьницу, заподозрив в неоплате проезда. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в деревне Юрятино. По словам девочки, она оплатила проезд по СБП и закрыла вкладку, однако позже, когда водителю не пришло уведомление об оплате, он решил, что школьница пытается проехать «зайцем».
Девочка пыталась показать водителю чек, но приложение банка не загружалось из-за нестабильной работы интернета. В результате мужчина схватил школьницу, разбил ей телефон и вытащил из салона, нанося удары.
Пострадавшей диагностировали ушибы, ссадины, гематомы и сотрясение мозга. Водитель автобуса задержан.
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