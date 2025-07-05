«Мерседес» одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве

05 июля 2025, 13:38

Baza: «Мерседес» перевернулся в результате ДТП на востоке Москвы

Фото: iStock/Fedorovekb

«Мерседес» перевернулся в результате ДТП на востоке Москвы. По предварительным данным, машина принадлежит совладелице авиакомпании S7 и одной из богатейших женщин России Марии Филевой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.