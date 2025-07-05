«Мерседес» одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве
«Мерседес» перевернулся в результате ДТП на востоке Москвы. По предварительным данным, машина принадлежит совладелице авиакомпании S7 и одной из богатейших женщин России Марии Филевой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
ДТП произошло утром в субботу, 5 июля, на пересечении Щёлковского шоссе и 13-й Парковой улицы. «Мерседес» столкнулся с двумя другими иномарками и перевернулся.
За рулем внедорожника находился 23-летний Святослав Б. Его госпитализировали. Была ли в машине в момент аварии сама Филева — неизвестно.
Мария Филева является владелицей акций «Группы компаний S7», куда входит авиакомпания S7 Airlines. В прошлом году девушка вошла в список «20 богатейших женщин России» по версии журнала Forbes. Главным акционером группы компаний S7 является ее отец, Владислав Филев.
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