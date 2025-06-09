Задержан подозреваемый в убийств экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы

09 июня 2025, 13:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Задержан подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщает телеграм-канал Baza. Следствие утверждает, что Араик Амирханян передал Службе безопасности Украины информацию о местонахождении жертвы, после чего киллер расстрелял Киву в Подмосковье в 2023 году.