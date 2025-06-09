Задержан подозреваемый в убийств экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
Задержан подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщает телеграм-канал Baza. Следствие утверждает, что Араик Амирханян передал Службе безопасности Украины информацию о местонахождении жертвы, после чего киллер расстрелял Киву в Подмосковье в 2023 году.
Амирханян ранее работал в качестве крупного подрядчика Укравтодора. Амирханян был задержан не в ходе операции по делу об убийстве — он уже находился в СИЗО-8 Московской области по обвинению в даче взятки. Следователи выяснили, что он завоевал доверие Кивы, следил за ним и затем сообщил сотрудникам СБУ о его местонахождении.
Завоевать доверие Кивы для Амирханяна было, вероятно, не так сложно. В конце 2010-х он приобрёл известность на Украине благодаря своему бизнесу в дорожной отрасли и оказался в центре нескольких скандалов, связанных с Укравтодором. В 2021 году его заподозрили в присвоении 500 миллионов гривен из государственного бюджета, после чего Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, сославшись на наличие армянского паспорта.
Илья Кива, которого обвиняли на Украине в госизмене и ряде других преступлений, был убит 6 декабря 2023 года. Его тело было найдено на снегу в деревне Супонево, рядом с отелем «Величъ кантри клаб». Киллер ожидал жертву в лесу неподалёку от клуба.
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