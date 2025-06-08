В Тверской области катер сбил девушку, катавшуюся на сапборде

08 июня 2025, 12:34

В Конаковском округе катер насмерть сбил девушку

Фото: МЧС Тверской области

Как сообщили в МЧС России, ночью 8 июня произошла трагедия в акватории Волги. Происшествие случилось в районе посёлка Радченко в Конаковском округе Тверской области. По данным ведомства, катер насмерть сбил девушку, которая решила ночью прокатиться на сапе.