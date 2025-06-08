В Тверской области катер сбил девушку, катавшуюся на сапборде
Как сообщили в МЧС России, ночью 8 июня произошла трагедия в акватории Волги. Происшествие случилось в районе посёлка Радченко в Конаковском округе Тверской области. По данным ведомства, катер насмерть сбил девушку, которая решила ночью прокатиться на сапе.
Известно, что девушка отправилась на ночной сапсерфинг, забыв о безопасности. Стоя на доске и катаясь на волнах в полной темноте никаких светоотражающих элементов она не имела. В момент «ночных покатушек» по реке Волге проходил катер, водитель которого в темноте не заметил надувное плавсредство. Произошло столкновение в результате которого девушка погибла на месте.
МЧС России напомнил россиянам, что нельзя выходить на воду в темноте или при плохой видимости. Необходимо всегда надевать спасательный жилет и никогда нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось можно ли уже купаться в столичном регионе.
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