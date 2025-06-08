В Тверской области катер сбил девушку, катавшуюся на сапборде

В Конаковском округе катер насмерть сбил девушку
Фото: МЧС Тверской области

Как сообщили в МЧС России, ночью 8 июня произошла трагедия в акватории Волги. Происшествие случилось в районе посёлка Радченко в Конаковском округе Тверской области. По данным ведомства, катер насмерть сбил девушку, которая решила ночью прокатиться на сапе.



Известно, что девушка отправилась на ночной сапсерфинг, забыв о безопасности. Стоя на доске и катаясь на волнах в полной темноте никаких светоотражающих элементов она не имела. В момент «ночных покатушек» по реке Волге проходил катер, водитель которого в темноте не заметил надувное плавсредство. Произошло столкновение в результате которого девушка погибла на месте.

МЧС России напомнил россиянам, что нельзя выходить на воду в темноте или при плохой видимости. Необходимо всегда надевать спасательный жилет и никогда нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось можно ли уже купаться в столичном регионе.

Ольга Щелокова

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