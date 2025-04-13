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Mash: экс-замминистра обороны Иванову грозит новое уголовное дело

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Новое уголовное дело грозит экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, которому инкриминируют получение взятки примерно в миллиард рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Иванову грозит новое дело. Его знаменитый особняк из «Мастера и Маргариты» могли ремонтировать за счет военного подрядчика», — сказано в посте.

Перед этим стало известно, что особняк, где жил Иванов с экс-супругой Светланой Захаровой, оформлен на водителя Станислава Кузнецова. В середине марта появилась информация о судебном аресте имущества Иванова с семейными активами на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей по делу о коррупции. Процесс закрыт из-за государственной тайны.

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Школьник из Хакасии украл родительские деньги, чтобы купить мопед
SHOT: в Черногорске подросток украл деньги родителей, чтобы купить мопед
13 апреля 2025, 17:00

Фото: iStock/welcomia

Тринадцатилетний авантюрист из Черногорска (Республика Хакасия) разбил булыжником сейф родителей, откуда взял деньги и драгоценности, чтобы купить себе мопед. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
План у подростка возник после того, как его мама и папа постоянно отказывали в покупке мопеда. В аферу он втянул и 16-летнего друга.

SHOT уточнил, что горе-грабители украли из сейфа 200 тысяч рублей и золотые часы, принадлежащие маме 13-летнего школьника. Потом подростки уехали в Абакан, купили два мопеда, а сдачу раздали друзьям.

Покататься на мопедах школьникам не удалось — их задержала полиция. Сотрудники изъяли у подростков деньги, мопеды и часы.

Ранее в Москве молодой человек случайно выронил пакетик с наркотическим веществом прямо перед сотрудником Росгвардии.

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Росгвардейцы помогли потушить пожар на севере Москвы — видео
13 апреля 2025, 15:39

Фото: iStock/welcomia

На севере столицы сотрудники ОМОН «Авангард» и вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве помогли потушить загоревшиеся строительные бытовки.
Во время несения службы росгвардейцы заметили задымление и огонь на строительном объекте. Они сразу вызвали экстренные службы и оцепили территорию. До приезда пожарных сотрудники Росгвардии растянули пожарный рукав от ближайшего здания и сбивали пламя. Благодаря их оперативным действиям удалось предотвратить распространение огня, и пламя не перекинулось на машины и ближайшие строения.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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#москва
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В Томской области фура со свиньями попала в ДТП — видео
Mash: в Томской области пострадали 30 свиней в результате ДТП
13 апреля 2025, 15:24

Фото: iStock/PicturePartners

В селе Мельниково в Томской области фура, перевозившая свиней, попала в аварию. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.
Водитель фуры выжил, пострадали как минимум 30 свиней, часть из них с переломами задних ног. Некоторые животные разбежались, их ловят всем селом.



На место ДТП приехала скорая помощь, также вызвали ветеринаров.

Ранее в Архангельске сотрудники полиции задержали 22-летнего парня, подозреваемого в поджоге служебного автотранспорта.

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#томская область
#животные
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В Приморье энергетики устраняют последствия аварии, лившей света 9 тыс. человек
13 апреля 2025, 12:17

Фото: iStock/jovannig

Энергетики устраняют последствия аварии на сетях из-за штормового ветра, в результате около 9 тысяч жителей Приморья лишились света.
Как уточнило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру, без света остались около тысячи домов в Находкинском и Партизанском городских округах, в Большекаменском городском округе, Хасанском и Красноармейском муниципальных округах. На территории Хасанского округа повреждены кровли многоквартирных домов и дорожная инфраструктура.

Также сообщается, что прокуратура Приморского края проверит, быстро ли устраняются последствия аварии, и оценит состояние объектов электросетевого и дорожного хозяйства.

Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 27-32 метров в секунду.

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#погода
#прокуратура
#аварии
#приморский край
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От землетрясения пострадали 17 домов в Таджикистане
13 апреля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Предварительно, 17 жилых домов пострадали в результате землетрясения в Таджикистане. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.
«По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, произошедшем на территории страны в 09.24 местного времени (07.24 мск)», — сказано в публикации.
По информации спасателей, эпицентр был в 160 километрах северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе, где магнитуда, согласно данным сейсмологов, была 5, в Душанбе — 4. Комиссия комитета посетит Таджикабадский и Раштский районы, чтобы оценить ущерб.

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#мир
#таджикистан
#землетрясение
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