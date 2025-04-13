Mash: экс-замминистра обороны Иванову грозит новое уголовное дело

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Новое уголовное дело грозит экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, которому инкриминируют получение взятки примерно в миллиард рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Иванову грозит новое дело. Его знаменитый особняк из «Мастера и Маргариты» могли ремонтировать за счет военного подрядчика», — сказано в посте.
Перед этим стало известно, что особняк, где жил Иванов с экс-супругой Светланой Захаровой, оформлен на водителя Станислава Кузнецова. В середине марта появилась информация о судебном аресте имущества Иванова с семейными активами на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей по делу о коррупции. Процесс закрыт из-за государственной тайны.
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