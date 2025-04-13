Школьник из Хакасии украл родительские деньги, чтобы купить мопед

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Тринадцатилетний авантюрист из Черногорска (Республика Хакасия) разбил булыжником сейф родителей, откуда взял деньги и драгоценности, чтобы купить себе мопед. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
План у подростка возник после того, как его мама и папа постоянно отказывали в покупке мопеда. В аферу он втянул и 16-летнего друга.
SHOT уточнил, что горе-грабители украли из сейфа 200 тысяч рублей и золотые часы, принадлежащие маме 13-летнего школьника. Потом подростки уехали в Абакан, купили два мопеда, а сдачу раздали друзьям.
Покататься на мопедах школьникам не удалось — их задержала полиция. Сотрудники изъяли у подростков деньги, мопеды и часы.
Ранее в Москве молодой человек случайно выронил пакетик с наркотическим веществом прямо перед сотрудником Росгвардии.
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SHOT уточнил, что горе-грабители украли из сейфа 200 тысяч рублей и золотые часы, принадлежащие маме 13-летнего школьника. Потом подростки уехали в Абакан, купили два мопеда, а сдачу раздали друзьям.
Покататься на мопедах школьникам не удалось — их задержала полиция. Сотрудники изъяли у подростков деньги, мопеды и часы.
Ранее в Москве молодой человек случайно выронил пакетик с наркотическим веществом прямо перед сотрудником Росгвардии.
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Анастасия Чубина