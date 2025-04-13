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Школьник из Хакасии украл родительские деньги, чтобы купить мопед

SHOT: в Черногорске подросток украл деньги родителей, чтобы купить мопед
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Тринадцатилетний авантюрист из Черногорска (Республика Хакасия) разбил булыжником сейф родителей, откуда взял деньги и драгоценности, чтобы купить себе мопед. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
План у подростка возник после того, как его мама и папа постоянно отказывали в покупке мопеда. В аферу он втянул и 16-летнего друга.

SHOT уточнил, что горе-грабители украли из сейфа 200 тысяч рублей и золотые часы, принадлежащие маме 13-летнего школьника. Потом подростки уехали в Абакан, купили два мопеда, а сдачу раздали друзьям.

Покататься на мопедах школьникам не удалось — их задержала полиция. Сотрудники изъяли у подростков деньги, мопеды и часы.

Ранее в Москве молодой человек случайно выронил пакетик с наркотическим веществом прямо перед сотрудником Росгвардии.

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#полиция
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#хакасия
Росгвардейцы помогли потушить пожар на севере Москвы — видео
13 апреля 2025, 15:39

Фото: iStock/welcomia

На севере столицы сотрудники ОМОН «Авангард» и вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве помогли потушить загоревшиеся строительные бытовки.
Во время несения службы росгвардейцы заметили задымление и огонь на строительном объекте. Они сразу вызвали экстренные службы и оцепили территорию. До приезда пожарных сотрудники Росгвардии растянули пожарный рукав от ближайшего здания и сбивали пламя. Благодаря их оперативным действиям удалось предотвратить распространение огня, и пламя не перекинулось на машины и ближайшие строения.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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#росгвардия
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#пожар
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В Томской области фура со свиньями попала в ДТП — видео
Mash: в Томской области пострадали 30 свиней в результате ДТП
13 апреля 2025, 15:24

Фото: iStock/PicturePartners

В селе Мельниково в Томской области фура, перевозившая свиней, попала в аварию. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.
Водитель фуры выжил, пострадали как минимум 30 свиней, часть из них с переломами задних ног. Некоторые животные разбежались, их ловят всем селом.



На место ДТП приехала скорая помощь, также вызвали ветеринаров.

Ранее в Архангельске сотрудники полиции задержали 22-летнего парня, подозреваемого в поджоге служебного автотранспорта.

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#томская область
#животные
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В Приморье энергетики устраняют последствия аварии, лившей света 9 тыс. человек
13 апреля 2025, 12:17

Фото: iStock/jovannig

Энергетики устраняют последствия аварии на сетях из-за штормового ветра, в результате около 9 тысяч жителей Приморья лишились света.
Как уточнило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру, без света остались около тысячи домов в Находкинском и Партизанском городских округах, в Большекаменском городском округе, Хасанском и Красноармейском муниципальных округах. На территории Хасанского округа повреждены кровли многоквартирных домов и дорожная инфраструктура.

Также сообщается, что прокуратура Приморского края проверит, быстро ли устраняются последствия аварии, и оценит состояние объектов электросетевого и дорожного хозяйства.

Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 27-32 метров в секунду.

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От землетрясения пострадали 17 домов в Таджикистане

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#погода
#прокуратура
#аварии
#приморский край
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От землетрясения пострадали 17 домов в Таджикистане
13 апреля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Предварительно, 17 жилых домов пострадали в результате землетрясения в Таджикистане. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.
«По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, произошедшем на территории страны в 09.24 местного времени (07.24 мск)», — сказано в публикации.
По информации спасателей, эпицентр был в 160 километрах северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе, где магнитуда, согласно данным сейсмологов, была 5, в Душанбе — 4. Комиссия комитета посетит Таджикабадский и Раштский районы, чтобы оценить ущерб.

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#мир
#таджикистан
#землетрясение
#новости
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В отношении актрисы Александры Дроздовой возбудили уголовное дело
13 апреля 2025, 09:57

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Согласно информации ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в Санкт-Петербурге была задержана актриса Александра Дроздова. Её подозревают в нападении с ножом на коллегу Илью Деля во время ссоры.
Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 12 апреля, в квартире на Казанской улице, дом №20. В результате конфликта 40-летний Илья Деля, который, по данным СМИ, является не только коллегой, но и возлюбленным актрисы, получил ножевые ранения в грудную клетку и руку. Мужчину доставили в больницу.

В Театре имени Ленсовета подтвердили, что актёр действительно госпитализирован. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Александра Дроздова в настоящее время находится под стражей.

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