Mash Gor: В Сети разошлось интим-видео с дагестанским бойцом ММА Исламом Вагабовым

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
По просторам Интернета начал гулять откровенный ролик, в котором парочка занимается любовью самыми разнообразными способами. Героем интимного видео является, предположительно, боец ММА из Дагестана Ислам Вагабов.
О шокирующем инциденте рассказал телеграм-канал Mash Gor. Отмечается, что частый участник боёв без правил и вне октагона не слишком любит придерживаться каких-либо регламентов и ограничений. Ещё свежи в памяти его скандалы с разгромленной съёмной квартирой, хозяйка которой просто плакала, увидев, во что превратил её жилплощадь буйный арендатор.
Бывшая гражданская жена Ислама Вера Тарасова осталась без квартиры, которую продала, чтобы покрывать судебные расходы, когда тому угрожала тюрьма. Мужик всё-таки сел, а когда вышел, она попросила вернуть деньги, 4,6 миллиона рублей, истраченные на него. Вагабов сначала кормил Веру «завтраками», а потом начал угрожать, если она не отстанет. Сам при этом показывал в сторис роскошную жизнь и легко расплатился за разгромленную арендованную квартиру. Женщина собирается обратиться в суд.
Как говорил Черномырдин, «никогда такого не было, и вот — опять». Как в Сеть попало видео явно с пометкой «18+» — непонятно. Возможно, его слила девушка Ислама, но тогда возникает вопрос, с какой целью. Один из дагестанских блогеров начал искать Вагабова, чтобы удовлетворить запросы местных, которых не устраивает поведение соотечественника. Но тот не берёт трубку и ничего не комментирует в соцсетях.
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Бывшая гражданская жена Ислама Вера Тарасова осталась без квартиры, которую продала, чтобы покрывать судебные расходы, когда тому угрожала тюрьма. Мужик всё-таки сел, а когда вышел, она попросила вернуть деньги, 4,6 миллиона рублей, истраченные на него. Вагабов сначала кормил Веру «завтраками», а потом начал угрожать, если она не отстанет. Сам при этом показывал в сторис роскошную жизнь и легко расплатился за разгромленную арендованную квартиру. Женщина собирается обратиться в суд.
Как говорил Черномырдин, «никогда такого не было, и вот — опять». Как в Сеть попало видео явно с пометкой «18+» — непонятно. Возможно, его слила девушка Ислама, но тогда возникает вопрос, с какой целью. Один из дагестанских блогеров начал искать Вагабова, чтобы удовлетворить запросы местных, которых не устраивает поведение соотечественника. Но тот не берёт трубку и ничего не комментирует в соцсетях.
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Александр Бойцов