Слитые интим-фото, пластика и 10 млн за концерт: как живет Анна Асти после скандала с «голой вечеринкой»

Анна Асти (Фото: соцсети)
Телеграм-канал SHOT 26 января сообщил, что певица Анна Асти вернула старую цену за свои выступления. Теперь стоимость корпоратива, на котором будет петь Анна, составляет 10 млн рублей.
Ранее певице пришлось снизить стоимость на 3 млн из-за скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.
О том, какие ещё требования певица предъявляет к заказчикам, о слитых интимных фотографиях и о возможных пластических операциях, читайте в материале «Радио 1».
Прайс-лист VIP-персоны
Анна Асти также вернула прежние условия проведения мероприятия. Так, певица согласна летать только в бизнес-классе с VIP-проходом, а жить — в пятизвёздочных отелях.
В обязательном списке еды указаны швейцарский шоколад, горячие блюда, фрукты, закуски, элитный алкоголь и фреш с ананасом и сельдереем.
Асти повысила стоимость выступлений на корпоративах
За границей Анна требует суточные в размере 200 $ для себя и 100 $ для каждого члена команды, кроме того, певице нужны три сим-карты с безлимитным интернетом.
Съёмки выступления должны быть согласованы, иначе штраф — 1 млн рублей.
«Расколола всё, кроме губ»
По мнению хирурга Александра Каткова, Анна Асти делала ринопластику.
«<…> нос Анны выглядит изящно и утончённо, но от своей первоначальной формы существенно не отличается, просто кончик стал немного уже и тоньше», — рассказал он онлайн-журналу «Страсти».Хирург добавил, что певица также удалила комки Биша (операция, направленная на изменение формы щёк и скул путём удаления жировых образований между щёчной мышцей и поверхностными мышцами лица) и увеличила углы нижней челюсти.
Анна Асти (Фото: соцсети)
«Овал лица стал более вытянутым, а щёки — незаметными. Также помогла контурная пластика лица, филлеры сделали скулы более выразительными», — отметил врач.В 2021 году Анна сама рассказала, к каким средствам красоты она прибегла и что в себе изменила:
«Губы — сто раз [увеличивала], верхнюю, пока не сделали естественную, альтера, массажи, углы челюсти, чтобы избавиться от подбородка. Но они потом поплыли, и стало ещё хуже, так что я сейчас на минималках: расколола всё <…>, кроме губ».
Инцидент с фотографиями
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» 8 декабря 2024 года Анна Асти сообщила, что в Интернет попали фотографии, на которых она была полностью обнажённой. Кроме них, в Сети было опубликовано видео эротического содержания. Певица утверждала, что это видео не имело к ней никакого отношения, но подтвердила, что снимки принадлежали ей.
Анна Асти со своим мужем Станиславом Юркиным (Фото: соцсети)
Анна назвала произошедшее грубым нарушением её частной жизни и попыткой подорвать её репутацию.
«Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом также шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — писала артистка.Она добавила, что отношения с мужем не испортились после данного инцидента.
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