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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Слитые интим-фото, пластика и 10 млн за концерт: как живет Анна Асти после скандала с «голой вечеринкой»

Слитые интим-фото, пластика и 10 млн за концерт: как живет Анна Асти после скандала с «голой вечеринкой»

Анна Асти (Фото: соцсети)

Анна Асти (Фото: соцсети)

Телеграм-канал SHOT 26 января сообщил, что певица Анна Асти вернула старую цену за свои выступления. Теперь стоимость корпоратива, на котором будет петь Анна, составляет 10 млн рублей.


Ранее певице пришлось снизить стоимость на 3 млн из-за скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

О том, какие ещё требования певица предъявляет к заказчикам, о слитых интимных фотографиях и о возможных пластических операциях, читайте в материале «Радио 1».


Прайс-лист VIP-персоны


Анна Асти также вернула прежние условия проведения мероприятия. Так, певица согласна летать только в бизнес-классе с VIP-проходом, а жить — в пятизвёздочных отелях.

В обязательном списке еды указаны швейцарский шоколад, горячие блюда, фрукты, закуски, элитный алкоголь и фреш с ананасом и сельдереем.

Асти повысила стоимость выступлений на корпоративах
Асти повысила стоимость выступлений на корпоративах

За границей Анна требует суточные в размере 200 $ для себя и 100 $ для каждого члена команды, кроме того, певице нужны три сим-карты с безлимитным интернетом.

Съёмки выступления должны быть согласованы, иначе штраф — 1 млн рублей.


«Расколола всё, кроме губ»


По мнению хирурга Александра Каткова, Анна Асти делала ринопластику.
«<…> нос Анны выглядит изящно и утончённо, но от своей первоначальной формы существенно не отличается, просто кончик стал немного уже и тоньше», — рассказал он онлайн-журналу «Страсти».
Хирург добавил, что певица также удалила комки Биша (операция, направленная на изменение формы щёк и скул путём удаления жировых образований между щёчной мышцей и поверхностными мышцами лица) и увеличила углы нижней челюсти.

Анна Асти (Фото: соцсети)

«Овал лица стал более вытянутым, а щёки — незаметными. Также помогла контурная пластика лица, филлеры сделали скулы более выразительными», — отметил врач.
В 2021 году Анна сама рассказала, к каким средствам красоты она прибегла и что в себе изменила:
«Губы — сто раз [увеличивала], верхнюю, пока не сделали естественную, альтера, массажи, углы челюсти, чтобы избавиться от подбородка. Но они потом поплыли, и стало ещё хуже, так что я сейчас на минималках: расколола всё <…>, кроме губ».

Инцидент с фотографиями


На своей странице в соцсети «ВКонтакте» 8 декабря 2024 года Анна Асти сообщила, что в Интернет попали фотографии, на которых она была полностью обнажённой. Кроме них, в Сети было опубликовано видео эротического содержания. Певица утверждала, что это видео не имело к ней никакого отношения, но подтвердила, что снимки принадлежали ей.

Анна Асти со своим мужем Станиславом Юркиным (Фото: соцсети)

Анна назвала произошедшее грубым нарушением её частной жизни и попыткой подорвать её репутацию.
«Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом также шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — писала артистка.
Она добавила, что отношения с мужем не испортились после данного инцидента.


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Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал после ссоры с Гузеевой
27 января 2025, 17:37

Василиса Володина (Фото: соцсети)

Астролог Василиса Володина через почти пять лет после ухода из шоу «Давай поженимся!» вернется на Первый канал и будет работать в паре с Александром Роговым в передаче «Модный приговор».
«Астрология и мода! С 31 января новая соведущая в программе «Модный приговор». Смотрите на Первом Канале», — написала Володина в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2020 году астролог заявила, что больше не будет сниматься в программе «Давай поженимся» вместе с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой из-за конфликта. Володина просила продлить отпуск во время пандемии или дать возможность работать удаленно.

Но Гузеева потребовала, чтобы Володина приезжала в студию.

Теперь же 50-летняя астролог стала соведущей стилиста Александра Рогова.

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«Иллюзия жизни»: Психоаналитик прокомментировала пристрастие Топалова к ссорам с женой при детях
Психоаналитик Смолярчук: Топалов, ссорясь с женой при детях, показывает пример
27 января 2025, 17:24

Влад Топалов и Регина Тодоренко с детьми (фото: соцсети)

Влад Топалов в одном из шоу-программ рассуждал на семейные темы. В процессе беседы певец рассказал, что они с женой Региной Тодоренко выясняют отношения прямо при детях и считают это нормальным и естественным.
«Мы ругаемся при детях. Мы миримся при детях. Я не боюсь быть собой при детях. Мне кажется, что дети должны видеть нас разными, и они тогда не будут бояться быть разными», — поделился артист.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что важно понимать, какой была ссора и что под этим подразумевается.

«В нашей русской ментальности ссоры редко бывают интеллигентными, редко имеют форму деликатности, уважения к интересам и границам друг друга, ведь очень часто в русских семьях ссоры превосходят вообще все грани нравственности, морали, насилия и так далее. Что он тут имел ввиду? — расплывчато», — прокомментировала она.

Ссоры родителей как столкновения интересов, по мнению Смолярчук, являются обучающей формой для детей.

«Когда ребенок видит отстаивание своих границ, обоснование своих мыслей, видит, как папа и мама при ссоре остаются людьми и не теряют уважения, доброты, нежности, то это будет плюсом. Если родители ссорятся в спальне, а детям лицемерят и демонстрируют абсолютное миротворчество, это обман, иллюзия жизни — это не обучает детей выживанию в обществе, не обучает стоять за себя и спокойно защищать свои интересы», — объяснила специалист.

Она добавила, что видеть, как родители после ссоры садятся за семейный стол, разговаривают, мирятся, обнимают друг друга — скорее положительный пример для ребенка. Однако это неприменимо к случаям с рукоприкладством и насилием во время ссор.

«Если ребёнок видит, как родители уничижительно скандалят в отношении друг друга, нарушают телесные границы, то у него останется травма отверженности и брошенности. А цивилизованная ссора — это лучшее пособие по сопровождению конфликта», — заключила специалист.

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«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины
Оксана Самойлова назвала самые сексуальные качества мужчины
27 января 2025, 17:17

Оксана Самойлова (Фото: соцсети)

Оксана Самойлова в соцсети перечислила самые сексуальные качества мужчины. По ее мнению, это деньги, успех и чувство юмора.
Свой пост девушка сопроводила несколькими фотографиями с возлюбленным Джиганом. Так она, вероятно, намекнула, что все эти качества нашла в своем мужчине.

При этом некоторые подписчики называли свои варианты, а кто-то написал, что в муже Самойловой самым сексуальным является она сама.
Под постом отметилась Айза-Лилуна Ай.

«Чувство безопасности, юмор и характер золотистого ретривера», — написала она.

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«Безнравственное поведение»: Сысоева раскритиковала Седокову
Сысоева заявила, что Седокова вела себя безнравственно во время съемок шоу
27 января 2025, 17:09

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева сочувствует горю своей коллеги по цеху Анны Седоковой, однако считает, что у той «безнравственное поведение». Как пишет Voice, Сысоева подчеркнула, что Седокову никто не буллил, несмотря на заявления последней.
«Она сделала это, чтобы отвлечь от основной темы — безнравственное поведение замужней женщины. Про ее эффектность никто не спорит... Но игра на камеру вызывает только одну реакцию. Я нигде не пишу грязь про нее. Ни в прошлый раз, ни сейчас. Как бы грязно она себя не вела. Искренне сочувствую этому горю», — сказала Надежда Сысоева.
Артистки вместе снимались в телешоу «Выжить в Дубае», когда Сысоева обвинила Седокову во флирте со своим тогдашним парнем Сашей Стоуном.

По словам Сысоевой, Седокова не захотела обсуждать прошлые разногласия, когда они участвовали в съемках «Выжить в Самарканде».

«И не одна я высказывалась про ее безнравственное поведение», — дополнила Надежда.
Она резюмировала, что слова Анны о буллинге — попытка отвлечь внимание.

Перед этим сообщалось, что сказала Седокова о новом выпуске «Выжить в Самарканде».

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Родилась мертвой, мечтала стать киллером и получала деньги от состоятельного мужчины: как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой
27 января 2025, 16:57

Анна Уколова (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Анна Уколова снялась уже в более 130 кинокартинах. Зрители особенно ее запомнили по комедийному сериалу «Ивановы-Ивановы», где она сыграла простую женщину Лидию. Однако на пути к счастью ей пришлось преодолеть немало трудностей.
О том, как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой и в чем заключается секрет ее семейного счастья, расскажет редакция «Радио 1».

О смерти во время рождения и мечте стать киллером


Анна Уколова родилась 15 февраля 1978 года в поселке Сборно-Симоновском Куйбышевской области. По словам актрисы, она родилась мертвой.

«Меня еле откачали. На вертолете прислали донорскую кровь. Да, я помирала. Счет шел на секунды… Спасли», — рассказала Уколова в передаче «Судьба человека».

В детстве она мечтала отнюдь не о сцене и об успешной карьере актрисы, а о том, чтобы стать киллером. Эта мысль пришла Анне в голову после просмотра фильма «Леон». Девушка даже самостоятельно готовилась к этой профессии — по утрам держала полный кувшин молока и так тренировала руку, чтобы та не дрожала. Стоит отметить, что в дальнейшем Уколова получила юношеский разряд по стрельбе из мелкокалиберной винтовки лежа. По словам актрисы, в годы детства и юности она считала такую профессию — «офигенной», поскольку можно было получить большие деньги за «заказ» плохого человека.

А вот нынешнюю профессию Уколова считает не работой, а даром свыше. Раньше Анна думала, что ей не удастся стать актрисой, однако брат будущей звезды и близкие люди верили в ее талант и наставляли поступать в театральный институт, а еще лучше — отправиться за славой в Москву.

Анна Уколова (Фото: кадр из сериала «Фурцева»)

В 1996 году Уколова легко поступила в ГИТИС, хотя продолжала сомневаться в себе и думала после четвертого курса получить «настоящую» профессию — например, стать агрономом или правоохранителем. По окончании РАТИ—ГИТИС в 2000 году с отличием была принята в труппу Московского государственного «Театра Луны» под руководством Сергея Проханова, где играла в постановке «Чарли Ча».

Не хотела работать в театре


Недолго проработав в театре, решила уйти. Примечательно, что работать в театре у Уколовой не было желания, однако остаться в Москве очень хотелось, поэтому она приняла решение все-таки поступить в Высшую школу милиции. Все изменило предложение о съемках в «Законе» от Алексея Велединского. Уколову также пригласили на пробы в сериал «Каменская 2», снимаемый режиссёром Юрием Морозом. С тех пор Анна активно снимается в кино и сериалах.

Деньги не главное, но не помешают


В поиске своего счастья актриса никогда не гналась за деньгами. Однажды, когда Анна еще играла в театре ГИТИСа на четвертом курсе, приметила в зале постоянного зрителя. Это был мужчина в костюме, который после пригласил Уколову для личного разговора в холл театра. Мужчина заявил, что видит в ней хорошую актрису, поэтому хочет сделать в ее развитие благотворительный взнос. Он попросил приходить Анну раз в неделю к его дому, где она будет получать от охранника конверт с деньгами.

Анна Уколова (Фото: кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»)

И, действительно, каждую неделю Анна приходила со своим однокурсником за конвертом к дому неизвестного «мецената». Полученные деньги будущая артистка тратила со студентами-однокурсниками. По мнению Уколовой, «легкие деньги и тратить надо легко»

Личная жизнь и секрет семейного счастья


В карьере, как и в личной жизни, Анне очень повезло. С бизнесменом Сергеем Пугачевым она познакомилась в 2000 году в баре. С того дня пара вместе. В 2007 году влюбленные поженились, а спустя четыре года у них родился сын Макар.

Недавно актриса поделилась со своей аудиторией секретом счастливой семейной жизни. По ее словам, каждый день необходимо думать о том, что «ты не с мужем и отцом твоих детей, а с любимым парнем, с которым только вчера было первое свидание». Как говорит Анна, женщина всегда должна «немного поддуривать» и при этом оставаться любовницей.

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Анастасия Волочкова раскрыла дату и место свадьбы дочери Ариадны
27 января 2025, 16:53

Анастасия и Ариадна Волочковы и избранник Никита (Фото: соцсети)

Недавно стало известно, что 19-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж. Избранником девушки стал молодой человек по имени Никита. Пара уже начала подготовку к свадьбе.
Ранее стало известно, что дочь Волочковой Ариадна выйдет замуж уже весной текущего года. Пара уже начала готовиться к торжеству, с чем им помогает мать девушки.

«Ариадна выходит замуж 26 апреля. Я организовываю свадьбу в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Платье Арише сошьет дизайнер моих балетных костюмов Ира Волкова, которая шила все мои балетные пачки. Пока больше ничего сказать не могу, так как до события еще несколько месяцев», — рассказала Волочкова журналистам.

Впервые о свадьбе дочь балерины заговорила на дне рождения матери 20 января. Тогда Ариадна заявила, что для нее с Никитой важно венчание, а свадьбу они еще не планировали.

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#день рождения
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«Все зависит от Трампа»: Ирина Безрукова оценила шансы Юрия Борисова на «Оскар»
Ирина Безрукова считает, что вопрос получения Борисовым Оскара зависит от Трампа
27 января 2025, 16:43

Юрий Борисов (Фото: скрин-шот из интервью, 2020 г.)

Получит ли актер Юрий Борисов «Оскара» зависит от президента США Дональда Трампа. Такое предположение изданию Voice сделала актриса Ирина Безрукова.
«Всё зависит даже сейчас больше от Трампа, чем, наверное, от тех, кто принимает решение», — сказала она.
По ее мнению, фильм «Анора» стал одним из тех, где русские люди выставлены в негативе.

«Я понимаю, почему американцы сделали ставку на этот фильм. Там же нет ни одного положительного русского персонажа», — пояснила Безрукова.

Она заключила, что Юрий Борисов достоин награды.

Перед этим стилист Кристина Палюткина объяснила, чем Борисову удалось привлечь к себе внимание в Голливуде.

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«Скоро у меня появится сестренка»: дочь Даны Борисовой сообщила о пополнении в семье
27 января 2025, 16:33

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: соцсети)

Дочь Даны Борисовой Полина рассказала, что уже в феврале у нее появится сестренка. Оказалось, что у ее папы, бизнесмена Максима Аксенова, и его возлюбленной скоро родится ребенок.
Дана Борисова родила дочь от Аксенова в 2007 году, однако после пара быстро рассталась. Сейчас девочке 17 лет, живет она с мамой. С папой Полина отношения поддерживает и даже познакомилась с его новой возлюбленной.

«У меня скоро от папы сестренка появиться должна, в начале февраля. Когда я узнала, то сначала испугалась, потому что привыкла, что я единственная дочка и единственная внучка. В детстве очень переживала, что у родителей может появиться кто-то еще. Сейчас я понимаю, что это жизнь, всё идет своим чередом, а дети — это всегда хорошо», — рассказала Полина в беседе с VOICE.

При этом она отметила, что для мамы и бабушки навсегда останется единственным любимым ребенком.

Несколько лет Дана Борисова судилась с Аксеновым по вопросу места жительства их дочери. В 2023 году родителям все же удалось договориться. Мужчина обязался выплачивать дочери алименты в размере 37 тысяч рублей.

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«Крысы продажные»: слухи о разводе, попытка воевать за ВСУ и гнев украинцев, как сейчас живут Потап и Настя Каменских
27 января 2025, 16:24

Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских (Фото: соцсети)

Образованный в 2006 году украинский дуэт «Потап и Настя» завоевал российскую публику энергичными песнями и клипами. После начала СВО коллектив сделал ряд резких заявлений в адрес России, после чего им запрещен въезд на территорию нашей страны.
О том, как живет звездная пара, потеряв российскую аудиторию, читайте в материале «Радио 1».

Вернулись на родину


Список артистов Украины, которым запретили въезд в Россию, был опубликован в апреле 2022 года. В списке нежелательных лиц оказался дуэт «Потап и Настя», а также такие артисты, как Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, Светлана Лобода, Иван Дорн, ведущий шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров и другие.

В черный список артисты попали за свои высказывания против страны, в которой они долгое время зарабатывали деньги. Потап объявил о своём решении отказаться от российских музыкальных наград и премий, а также о том, что они с супругой больше не будут выступать в России.

«Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — написал певец в своем блоге.

Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских (Фото: соцсети)

А после публикации списка с издевкой выложил фото с женой Настей Каменских, на котором они улыбаются, прижавшись друг к другу.

«Наша с Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по 200 каждому! Гордость быть в этом списке!» — подписал под фото Потап.

На словах украинский патриоты, а на деле...


В 2022 году Потап активно начал поддерживать Украину и даже намеревался уйти на фронт, но не сложилось.

«Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В тероборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в тероборону". Так я записался в тероборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею», — делился с подписчиками артист.

Настя Каменских (Фото: соцсети)

Настя Каменских не уступала своему супругу в поддержке незалежной. Она выражала свои эмоции на камеру, рассказывая о трудностях, с которыми сталкивается «её любимая страна». Она желала России всего самого плохого и не стеснялась в выражениях, оскорбляя россиян.

Однако поддерживать родину исполнители решили подальше от нее и очень скоро перебрались жить в Испанию. Репертуар пришлось подкорректировать под европейскую публику, Каменских даже записала пару песен на испанском языке и завела новую страницу в Instagram*, с постами только на языке «нового дома».

Дуэт выступал с концертами в нескольких городах Европы, но о былой известности уже не было и речи. А вот украинская публика сильно разозлилась за «бал во время чумы». Под постами в соцсетях стали появляться гневные комментарии.

«Фальшивая патриотка! Да кому ты нужна со своим фальшивым патриотизмом»; «Как живется с Потапом в горячих краях? Крысы продажные»; «Хорошо петь песенки в Испании, правда?»; «Лучше бы на Украину с мужем вернулись», — писали поклонники на странице Каменсикх.

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Планы на будущее


Настя Каменских (Фото: соцсети)

После переезда в Европу Потап и Настя перестали выставлять личную жизнь для обозрения публике. В СМИ неоднократно появлялась информация, что они уже давно в тайне от всех развелись. Но подтверждений этому нет, ясно что творческий путь исполнителей явно разошелся. Недавно Каменских записала испаноязычный мини-альбом, который получил название Linda y Chula. Артистка сейчас сосредоточена на завоевании латиноамериканского рынка, что подтверждается ее частыми визитами в Колумбию и США.

Алексей Потапенко (Потап) (Фото: соцсети)

Потап же пытает счастье на просторах Европы. На своей странице в Instagram* артист сообщил, что отправится в тур по США и Европе с хитами групп «Потап и Настя», «Время и Стекло» и «Mozgi». Он также пообещал представить новый проект Slavic Balagan. При этом в комментариях к своему посту Потап подчеркнул, что его супруга Настя Каменских не будет принимать участие в анонсированных концертах, а если и будет присутствовать на них, то только «за кулисами». В соцсетях украинцы раскритиковали Потапа и возмутились тем, что он не планирует возвращаться в страну и отвечает на комментарии на русском языке.

«Даже жена не захотела принимать участие в этом балагане», — шутят поклонники в комментариях под постом.

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