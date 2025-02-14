Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В московской «Кофемании» на Кутузовском произошла крупная драка. Гости бросали столы, прятались и выбегали из заведения

В московской «Кофемании» на Кутузовском произошла крупная драка. Гости бросали столы, прятались и выбегали из заведения

Один из дебоширов в московской «Кофемании» зашел в заведение с пистолетом
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Во время массовой драки в московской «Кофемании» один из участников потасовки зашел в заведение с пистолетом. Этим поделились в своем telegram-канале блогер Эвелина Тарханова (Лунаком), которая находилась там во время происшествия.
«В кофеманию сейчас мужик со стволовом залетел... Девушки официантки ростом 1,5 метра начали всех закрывать собой, всех прятать», — поделилась блогер.

Следом Лунаком опубликовала видео, на котором она находится рядом с сотрудниками правоохранительных органов. По информации РИА Новости, пострадавших в ходе потасовки нет. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.



Telegram-канал Mash поделился, что во время драки посетители начали покидать «Кофеманию». Некоторые из гостей прятались и бросали столы.

Читайте также:

Мошенники начали звонить в организации от лица трудовой инспекции

«Вместо помощи получила снотворное»: В МВД сообщили о смерти пациентки после липосакции

«Ликвидированы»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
#мвд
#хулиганство
#блогер
#москва
#драка
#пистолет
Мошенники начали звонить в организации от лица трудовой инспекции
13 февраля 2025, 21:55

Фото: iStock / Liubomyr Vorona

Интернет-мошенники придумали новую схему обмана, предупредили в МВД. Они начали рассылать уведомления якобы от лица трудовой инспекции.
«В организации приходят сообщения о том, что у них выявили некую теневую занятость. Злоумышленники запрашивают документы и угрожают выездными проверками. Чтобы в компаниях могли узнать, в чём именно их обвиняют, киберпреступники отправляют QR-код якобы для оплаты госпошлины. После перечисления денег все средства уходят мошенникам», – рассказали правоохранители.
Как отметили в ведомстве, персональную информацию аферисты используют для дальнейших атак.

Читайте также:

Мошенники стали рассылать деньги и вымогать ещё большие суммы за молчание

В прокуратуре Подмосковья раскрыли детали поимки в Мытищах пособника мошенников

Киберэксперт раскрыл, как отличить сотрудника техподдержки от мошенника
#мошенник
#мошенники
#мошенничество
#труд
#звонок
#россия
#мвд
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Атомный авианосец ВМС США Harry S. Truman столкнулся с торговым судном в Средиземном море
В Средиземном море авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» налетел на торговое судно
13 февраля 2025, 21:48

Фото: istockphoto/DigtialStorm

Атомный авианосец Военно-морских сил США класса «Нимиц» Harry S. Truman столкнулся с гражданским торговым судном Besiktas-M. Инцидент произошёл в районе египетского Порт-Саида в Средиземном море.
Сообщение об этом появилось на сайте американского Шестого флота. Уточняется, что столкновение произошло во время выполнения военным кораблём операции в морской акватории неподалёку от побережья Египта. Суда двигались на малой скорости, что помогло избежать полноценной морской катастрофы.

О получении каких-либо пробоин, которые могли бы привести к значительной течи и затоплению авианосца, не сообщается. Состояние небольшого турецкого торгового судна никого не волнует, поэтому в сообщении военно-морского командования о нём нет ни слова.

Читайте также:

Корабли НАТО вошли в Финский залив

Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»

Хуситы атаковали ракетами авианосец США в момент подготовки к удару по Йемену
#столкновение
#операции
#сша
#судно
#море
#флот
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вместо помощи получила снотворное»: В МВД сообщили о смерти пациентки после липосакции
В Санкт-Петербурге пациентка умерла после операций по липосакции: подробности
13 февраля 2025, 21:24

Фото: istockphoto/ronstik

В Санкт-Петербурге допросили бывшего юриста клиники, в которой 47-летняя пациентка умерла после нескольких операций по липосакции. Женщина рассказала, что, очнувшись от наркоза, пациентка сильно кричала, но вместо помощи ей дали снотворное.
О подробностях, вскрывшихся в ходе расследования громкого уголовного дела рассказало издание KP.RU. Информацию о том, что происходило с пациенткой, юрист видела в общем чате, в котором сотрудники клиники передавали сведения о пациентах. Операция была проведена 6 сентября 2023 года, подготовка к ней началась в 9 утра, а последние манипуляции закончены в 19.30.

Штатный психолог клиники сообщала о высоком уровне тревожности пациентки. После наркоза женщина жаловалась на нехватку воздуха. Ее состояние обсуждали все сотрудники клиники. На следующий день они ели роллы, купленные одним из сотрудников, и продолжали обсуждать пациентку и операцию.

«Я сначала подумала, что все обсуждают другую пациентку. Буквально за две недели до Анны другая клиентка после операции очнулась ослепшая», — рассказала юрист.

Главного врача 7 сентября в клинике не было, она появилась только утром 8 сентября. Пациентка уже была в таком состоянии, что кричала. Со слов сотрудников, пациентка кричала, «как раненый дельфин». У нее началась очередная паническая атака. Причем эти крики слышал абсолютно весь персонал.

«Пациентка сама понимала, что ей нужна медицинская помощь. Вместо этого она получила снотворное», — сообщила допрашиваемая.

Когда было принято решение перевезти женщину в государственную больницу, она находилась без сознания и умерла в медицинском учреждении через несколько часов. Самое ужасное, что медики частной клиники ранее сами говорили пациентку согласиться на серию операций в один день, убедив её, что «так будет дешевле». Ценой экономии стала жизнь женщины.

Читайте также:

«Никогда не было такого красивого пупка»: Екатерина Шкуро решилась на пластику у Хайдарова

«Уши эльфа»: Какую ошибку допустил хирург Николь Кидман

«А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?»: Талантливый визажист Гоар Аветисян показала подписчикам испорченное пластикой тело
#психолог
#помощь
#операция
#юрист
#женщина
#операции
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье мужчина с оружием напал на служительниц церкви и украл пожертвования прихожан
В Климовске вооруженный мужчина напал на служительниц церкви
13 февраля 2025, 18:47

Фото: iStock/Paul Gorvett

Неизвестный вооружённый мужчина напал на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что злоумышленник ударил женщин по голове, после чего украл порядка трёх тысяч рублей из ящика для пожертвований. Затем он разбил защитное стекло на иконе и разорвал плакаты с изображениями храмов и святых.

Полицейским удалось оперативно вычислить преступника по горячим следам и задержать его. Им оказался 35-летний уроженец Свердловской области Олег Т.

Ранее он уже был судим по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью в уголовного праве России.

Читайте также:

Неизвестный открыл стрельбу на территории ЖК «Лефортово Парк» в Москве

«Ликвидированы»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове

В Подмосковье мигрант из ревности зарезал жену около супермаркета
#подмосковье
#церковь
#нападение
#деньги
#избиение
#кража
#вандализм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ликвидированы»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
13 февраля 2025, 17:45

Фото: istockphoto/Zbynek Pospisil

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ предотвратили совершение террористического акта в Пскове. Там группа исламистов планировала взорвать железнодорожный вокзал.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены исполнители террористического акта. Они собирались заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) в здании вокзала, залах ожидания и у билетных касс. Во время операции по задержанию экстремисты оказали сопротивление и были уничтожены ответным огнём.

Установлено, что все радикалы — граждане Центральной Азии, действовавшие по указанию находящегося за границей эмиссара. После теракта они должны были уехать на Ближний Восток. Взрыв, пожар и разрушения должны был вызвать панику у граждан.
Представители спецслужбы сообщили, что экстремисты провели разведку и приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства.

«В ходе следственных действий по месту проживания террористов обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ», — сообщили российские силовики.

Читайте также:

В Донецке задержан диверсант, готовивший диверсии по заказу украинской разведки

Спецназ ФСБ работает в Дзержинске, охотясь на ДРГ и корректировщиков — видео

ФСБ задержала четырех женщин, работавших на украинские спецслужбы
#оружие
#фсб
#взрыв
#боеприпасы
#операции
#псковская область
#вокзал
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате