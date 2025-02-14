В московской «Кофемании» на Кутузовском произошла крупная драка. Гости бросали столы, прятались и выбегали из заведения

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Во время массовой драки в московской «Кофемании» один из участников потасовки зашел в заведение с пистолетом. Этим поделились в своем telegram-канале блогер Эвелина Тарханова (Лунаком), которая находилась там во время происшествия.
«В кофеманию сейчас мужик со стволовом залетел... Девушки официантки ростом 1,5 метра начали всех закрывать собой, всех прятать», — поделилась блогер.
Следом Лунаком опубликовала видео, на котором она находится рядом с сотрудниками правоохранительных органов. По информации РИА Новости, пострадавших в ходе потасовки нет. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.
Telegram-канал Mash поделился, что во время драки посетители начали покидать «Кофеманию». Некоторые из гостей прятались и бросали столы.
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Иван Мусатов