Mash: Количество погибших под завалами многоэтажки в Белгороде возросло до 7

В результате прилёта украинского снаряда по многоэтажному дому в Белгороде погиб ребёнок, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Около 11:30 по московскому времени стало известно, что по 10-этажному дому на улице Щорса прилетел украинский снаряд. Целый подъезд многоэтажки разлетелся на кирпичи.

Евгения Парфентьева