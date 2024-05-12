Mash: Количество погибших под завалами многоэтажки в Белгороде возросло до 7

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Минимум семь человек погибли под завалами 10-этажного дома в Белгороде, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, минимум семерых погибших извлекли из-под завалов разрушенного под обстрелом ВСУ дома. Ещё 15 человек пострадали, сейчас их экстренно госпитализируют.
Как пишет ТАСС, на место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, он помогает разбирать завалы разрушенного дома.
Также сообщается, что существует риск обрушения всего десятиэтажного дома. Жителей соседних подъездов эвакуируют.
Предположительно, снаряд, разрушивший дом, был выпущен из РСЗО «Ольха».
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Как пишет ТАСС, на место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, он помогает разбирать завалы разрушенного дома.
Также сообщается, что существует риск обрушения всего десятиэтажного дома. Жителей соседних подъездов эвакуируют.
Предположительно, снаряд, разрушивший дом, был выпущен из РСЗО «Ольха».
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Евгения Парфентьева