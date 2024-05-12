Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде

Фото: istockphoto/lusia599
В Белгороде после попадания украинской ракеты обрушился целый подъезд многоэтажного дома. На данный момент известно как минимум о трёх погибших.
По сообщению телеграм-канала Mash, ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести. Существует опасность обрушения всей многоэтажки. Под завалами могут находиться ещё люди. К месту трагедии выехали спасатели МЧС и медики. Проводится экстренная эвакуация жителей дома. К разбору завалов приступят в ближайшее время.
Подъезд в десятиэтажном доме по улице Щорса обрушился в результате попадания снаряда во время обстрела Белгорода ВСУ. Сотрудники МЧС уже начали извлекать людей из-под завалов. Сколько всего пострадавших может находиться под ними, пока неизвестно.
Читайте также:
В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела
Местные жители сообщают о пожаре в Белгороде после обстрела ВСУ
Александр Бойцов