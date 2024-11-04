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Mash: квартира певицы Инстасамки чуть не сгорела из-за неисправного камина

Фото: istockphoto/Bastian Weltjen

Фото: istockphoto/Bastian Weltjen

Квартира певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, чуть не сгорела в центре столицы из-за неисправного камина, информирует Telegram-канал Mash. Уточняется, что знаменитость снимала жилье в старинном доме на Тверском бульваре. Месячная стоимость аренды начиналась от 550 тысяч рублей.


Инцидент произошел в понедельник, 4 ноября, когда кровля дома загорелась. Предварительно известно, что возгорание началось в вентиляции.

По данным журналистов, пламя уничтожило 15 «квадратов» чердака и еще 15 в указанной квартире. Частично сгорели вещи знаменитости и мебель. По данным спасателей, никто не пострадал, поскольку люди сами покинули горящее здание.

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В интернете появились 300 порнороликов с чиновником Экваториальной Гвинеи
04 ноября 2024, 18:15

Фото: iStock/Prostock-Studio

Неизвестные слили в сеть свыше 300 любительских порнороликов, на которых можно увидеть мужчину, похожего на главу Национального агентства финансовых расследований Экваториальной Гвинеи Бальтасара Эбанг Энгонга. Об этом информирует New Stories Africa.
Инцидент произошел вскоре после того, как Энгонга задержали по делу о коррупции, а в его кабинете прошли обыски. Согласно предварительным данным, что видео интимного характера, которые были сняты в офисе политика, выложили в сеть сами полицейские.

Среди партнеров предполагаемого Энгонга — женщины, одна из которых похожа на дочь генерального прокурора полиции, а другие — на жен министров.

На данный момент Бальтасара проверяют на наличие венерических заболеваний. Правоохранительные органы хотят попробовать привлечь его за распространение инфекции среди граждан.

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Жена утонувшего в Карелии офицера Ткаченко рассказала, как пропал ее муж
04 ноября 2024, 17:51

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Офицер Андрей Ткаченко, тело которого нашли у берега Сегозера в Карелии, погиб в результате начавшегося шторма во время рыбалки. Об этом сообщила супруга офицера в беседе с 47.ru.
По словам женщины, 28 октября ее муж вместе с другом и его сыном отправились на Сегозеро на арендованном катере. Вскоре начался шторм и лодка перевернулась в 400 м от берега. Мальчику удалось выплыть, а тело его отца позже прибило к берегу. Позже сотрудники экстренных служб нашли тело военного.

Напомним, тело офицера нашли в воскресенье, 3 ноября. Его жена рассказала, что Ткаченко совсем недавно вернулся со специальной военной операции, куда отправился в ноябре 2022 года.

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Мужчина изнасиловал девятиклассницу в Подмосковье
04 ноября 2024, 16:37

Фото: istockphoto/blinow61

Неизвестный напал на школьницу и изнасиловал ее в Подмосковье, пишет «МК». Уточняется, что ужасающий инцидент произошел в минувшую субботу, 2 ноября. Вечером девятиклассница пошла гулять с собакой, когда злоумышленник стал преследовать ее.
Она также сделала мужчине замечание, припугнув, что позовет отца. Однако тот не отреагировал, и дождавшись, когда ребенок потеряет бдительность, затащил в безлюдное место и надругался.

Родители, узнав о случившемся, вызвали медиков. С потерпевшей работает психотерапевт. Угрозы для здоровья пострадавшей нет. В семье высокий уровень доверия, который помог избежать серьезных последствий инцидента.

Ранее сообщалось, кого обнаружили мертвым на озере в Карелии.

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#мир
#россия
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#дети
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Связанного с ЧВК «Вагнер» офицера обнаружили утонувшим на озере в Карелии
04 ноября 2024, 12:49

Фото: istockphoto/DmyTo

Служившего в Сирии в составе частной военной компании «Вагнер» офицера Андрея Ткаченко (имя по данным «Фонтанки») обнаружили мертвым на озере в Карелии, проинформировали в МЧС. Мужчина жил в Ленобласти, утром он пошел с другом на рыбалку, пишет портал 47news, ссылаясь на супругу Ткаченко Юлию.
«Совсем недавно вернулся с СВО», - комментировала она.
Военного искали с конца октября. Известно, что 28 числа прошлого месяца Ткаченко с другом и сыном друга арендовали лодку, выйдя на Сегозеро.

Начался шторм, лодку перевернуло в 400 метрах от берега, мальчик смог добраться до суши, тело его отца выкинуло на берег чуть позже, а затем обнаружили и тело Андрея Ткаченко.

Погибший получил три ордена Мужества, а также две медали «За отвагу». По словам его супруги, в последнее время мужчина руководил службой безопасности в одной из компаний.

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#мир
#мчс
#смерть
#вагнер
#россия
#новости
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Shot: от удара молнии погиб футболист во время матча в Перу — видео
04 ноября 2024, 11:38

Фото: istockphoto/Trifonov_Evgeniy

Футболиста убило молнией прямо на матче в Перу. Кадры трагедии опубликовал Telegram-канал Shot. Семь спортсменов пострадали. Все случилось в Хунине, когда играли Juventud Bellavista и Familia Chocca.
Удар молнии унес жизнь защитника Хосе Уго де ла Крус Меса. В критическом состоянии находится один из семерых пострадавших вратарь Хуан Чока. У мужчины тяжелые ожоги.
Перед этим сообщалось, что в результате взрыва на территории одного из московских СИЗО пострадали два человека. Как уточнили журналисты Baza, состояние пострадавших тяжелое, сейчас им оказывают помощь. По предварительной информации, взорвался кислородный баллон при проведении сварочных работ.

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Два человека пострадали во время взрыва на территории СИЗО в Москве
04 ноября 2024, 09:40

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Москве произошли взрывы на территории Следственного изолятора № 3. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что в результате взрыва двое человек получили ранения и находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Согласно предварительным данным, ЧП могло произойти из-за взрыва кислородного баллона, когда на объекте проводились сварочные работы.

Ранее сообщалось, что 31 октября в результате хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в доме в Сургуте
04 ноября 2024, 08:00

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Четыре человека стали жертвами пожара в дачном доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что среди погибших — двое детей. Еще один человек пострадал, его госпитализировали в травматологическую больницу. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

Согласно информации ведомства, в ликвидации возгорания принимали участие 15 пожарных и 3 единицы спецтехники.

Напомним, в Сургуте вечером в воскресенье, 3 ноября, загорелся дачный дом. При тушении пожара сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, 3-летней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет.

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«Скажите спасибо, что я вас только бью»: семейная жизнь лобстера-убийцы Грейди Стайлза, превратившегося из артиста в палача
04 ноября 2024, 01:27

Грейди Стайлз

Эта история повествует о Грейде Стайлзе, мальчике-лобстере из цирка уродов. «Радио 1» расскажет о настоящем монстре, который не жалел и не любил никого, кроме самого себя.

История Семьи


Все члены семьи Стайлз страдали от эктродактилии — генетического отклонения, при котором отсутствуют три средних пальца на руках, а большой и мизинец образуют форму буквы V. Из-за этого кисти рук приобретают сходство с клешнями лобстера. Также возможна мутация ног, при которой пальцы срастаются, образуя подобие клешней. Это и случилось с Грэйди. Из-за этого он взял себе сценический псевдоним «Lobster Boy» (Мальчик-лобстер).

Питтсбург, июль 1937 года. В семье Стайлзов родился мальчик по имени Грэйди-младший. У него были ноги и руки, похожие на клешни, поэтому он не мог свободно передвигаться и брать предметы. Большую часть своей жизни он проводил в инвалидной коляске, перемещаясь по дому и скользя по полу с помощью своего туловища.

У семьи Стайлс было занятие, которое стало их визитной карточкой — цирковое искусство. Когда особенность семьи стала известна в округе, а затем и по всей Америке, отец Грейди основал цирк под названием «Семья лобстеров». Там проводились фрик-шоу, где зрители могли увидеть необычных людей.

Грейди жил беззаботно: ему не нужно было учиться или искать работу, он готовился стать цирковым артистом. Поклонников у него было много, скромностью мальчик тоже не отличался.

Однако Стайлс страдал алкоголизмом и не проявлял любви ни к кому, кроме себя. Он был властным, жестоким и манипулятивным человеком. Он позволял себе издеваться над слабыми и беззащитными. Но несмотря на это, Грейди был женат трижды, и двое из четырёх детей от его первого брака с Мэри Терезой Херцог унаследовали его заболевание. Оказалось, что эта патология передаётся не только мальчикам: сын Грейди III и дочь Кэти также имели клешни.

История любви Грейди Стайлза


Вся Америка обсуждала историю любви мальчика-лобстера и обычной девушки.

Тереза, будучи подростком, ушла из дома, чтобы быть рядом со своим возлюбленным Грейди Стайлзом. О них ходили разные слухи. Девушку осуждали, не понимали и даже угрожали, но Тереза слишком сильно была влюблена а Грейди и общество не смогло её продавить. Позже она присоединилась к цирку, но сама не выступала, а работала обычным сотрудником.

Вскоре пара заключила брак, и у них родились четверо детей. Двое из них унаследовали особенности внешности отца — Кэти и Грейди III. О четвёртом ребёнке пары ничего не известно.

С появлением детей началась трагическая история семьи Стайлз.

Фото: iStock/IndiaUniform

Лобстер-убийца


Несмотря на известность и высокий доход, инвалидность Грейди привела к его социальной изоляции и сделала его изгоем, что вызвало эмоциональные и психологические проблемы. В середине 1960-х годов Грейди Стайлз впал в депрессию. Он начал злоупотреблять алкоголем, что привело к развитию психических расстройств, вызванных алкоголизмом. Будучи пьяным Грейди проявлял агрессию по отношению к членам своей семьи.

Грейди был очень жестоким человеком в семейной жизни, настоящим абьюзером. Он пил до такой степени, что у него начинался алкогольный психоз и он начинал причинять вред своей жене и детям. Во время ссор, когда Грейди напивался до состояния белой горячки, Грейди терял контроль над собой и пытался задушить Марию. Однако ему это не удавалось.

В 1978 году агрессивность Грейди Стайлза достигла своего пика. Его старшая дочь Донна, психически и физически здоровая девушка, сбежала из отчего дома и познакомилась с восемнадцатилетним Джеком Лэйном, за которого хотела выйти замуж.

Грейди не одобрил выбор дочери и за день до свадьбы, схватив дробовик, хладнокровно убил жениха своей дочки.

Как ему удалось схватить дробовик до сих пор остаётся загадкой. Однако инцидент привлёк внимание прессы: дело об убийстве молодого человека превратилось в настоящую сенсацию.

Чувство безнаказанности


Судебные заседания транслировались по телевидению, привлекая внимание тысяч домохозяек.

Грейди вёл себя дерзко и вызывающе, не испытывая стыда за своё преступление. На суде он заявил, что не чувствует ни капли раскаяния.

Он надеялся избежать наказания, и в какой-то степени ему это удалось. В то время в США не было тюрем для людей с эктродактилией, поэтому Стайлз был приговорён к пятнадцати годам условного заключения.

В ходе судебного процесса Стайлз и Мария официально расторгли брак. Спустя некоторое время мужчина женился во второй раз, и в этом браке у него родилось ещё двое детей. Однако семейная жизнь не сложилась с самого начала — супруг часто устраивал пьяные скандалы и угрожал жене. В итоге женщина, не выдержав такого поведения мужа, подала на развод.

По неизвестным причинам Мария Тереза приняла решение снова выйти замуж за Стайлза в 1989 году. Тогда Грейди-старший почувствовал свою безнаказанность.

«Скажите спасибо, что я вас только бью, ведь могу и убить, мне за это ничего не будет! Поняли?» — говорил Грейди своей семье.
Безнаказанность привела к тому, что садистские наклонности Стайлза стали проявляться всё сильнее. В одном случае он жестоко обращался со своей женой, а в другом напал на свою беременную дочь Кэти, которая родила ребёнка с пороком развития кистей и стоп из-за преждевременных родов, а летом 1992 года Стайлз попытался задушить свою жену, но его 16-летний сын вмешался и предотвратил трагедию.

Бумеранг судьбы


Терпение семьи Грейди было исчерпано. Не в силах больше выносить жестокость мужа, его жена обратилась к своему соседу, 17-летнему акробату Крису Вайанту, с просьбой убить Грейди за 15 тысяч долларов.

Однажды ночью Вайант пришёл в трейлер Стайлза и выстрелил в него четыре раза в упор, пока тот смотрел телевизор. Убийство произошло настолько неожиданно, что никто из соседей не успел вызвать полицию. Вайант был приговорён к 27 годам тюремного заключения, а Мэри — к 12 годам.

На суде Мария и Вайант признали свою вину.

«Он собирался убить мою семью. Я не могла поступить иначе!» — сказала Мария.
Младшая дочь Стайлза, Кэти, тоже дала показания против своего отца. Она рассказала о пережитых ею ужасах.

Стайлз причинил столько страданий и вызвал такую ненависть, что во время его похорон было сложно найти человека, готового нести его гроб. На его могиле установлен простой надгробный камень без эпитафии.

Семья Грейди Стайлза сегодня


Мария Тереза получила условно-досрочное освобождение в 2000 году и покинула тюрьму. С тех пор о ней ничего не известно.

В 2009 году Крис Вайант также вышел из тюрьмы и, как и Мария, предпочёл скрыть свою жизнь от общественности.

Грейди Стайлз III женился на Джессике Ольмстед, женщине с бородой.

«Я был удивлен, что она может отрастить бороду длиннее, чем у меня, и сразу понял, что мы созданы друг для друга», — описал свою встречу с женой Стайлз III.
Младшая дочь Кэти вышла замуж и сыграла в нескольких фильмах.

О Донне, старшей дочери Стайлза, нет информации. После того, как её жениха убили, девушка уехала из штата Пенсильвания.

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Замглавы тыла Росгвардии Мирзаева арестовали за взятку в 140 млн
03 ноября 2024, 23:28

Фото: iStock/???? ??????

В Москве арестовали замначальника тыла Росгвардии генерала-майора Мирзу Мирзаева за взятку в 140 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Руководитель, как отмечается, получил столь внушительную сумму от поставщика под угрозой срыва контракта.
По информации канала, 52-летний заместитель начальника потребовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых конструкций, угрожая в противном случае разорвать контракт на 480 млн. В итоге, отмечает издание, компании пришлось перевести генералу деньги через посредника, их обоих задержали.

Сообщается, что адвокаты просили отправить Мирзаева под домашний арест, однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 2 января 2025 года.

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