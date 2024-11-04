Mash: квартира певицы Инстасамки чуть не сгорела из-за неисправного камина

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Квартира певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, чуть не сгорела в центре столицы из-за неисправного камина, информирует Telegram-канал Mash. Уточняется, что знаменитость снимала жилье в старинном доме на Тверском бульваре. Месячная стоимость аренды начиналась от 550 тысяч рублей.
Инцидент произошел в понедельник, 4 ноября, когда кровля дома загорелась. Предварительно известно, что возгорание началось в вентиляции.
По данным журналистов, пламя уничтожило 15 «квадратов» чердака и еще 15 в указанной квартире. Частично сгорели вещи знаменитости и мебель. По данным спасателей, никто не пострадал, поскольку люди сами покинули горящее здание.
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