Мужчина изнасиловал девятиклассницу в Подмосковье

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Неизвестный напал на школьницу и изнасиловал ее в Подмосковье, пишет «МК». Уточняется, что ужасающий инцидент произошел в минувшую субботу, 2 ноября. Вечером девятиклассница пошла гулять с собакой, когда злоумышленник стал преследовать ее.
Она также сделала мужчине замечание, припугнув, что позовет отца. Однако тот не отреагировал, и дождавшись, когда ребенок потеряет бдительность, затащил в безлюдное место и надругался.
Родители, узнав о случившемся, вызвали медиков. С потерпевшей работает психотерапевт. Угрозы для здоровья пострадавшей нет. В семье высокий уровень доверия, который помог избежать серьезных последствий инцидента.
Ранее сообщалось, кого обнаружили мертвым на озере в Карелии.
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Родители, узнав о случившемся, вызвали медиков. С потерпевшей работает психотерапевт. Угрозы для здоровья пострадавшей нет. В семье высокий уровень доверия, который помог избежать серьезных последствий инцидента.
Ранее сообщалось, кого обнаружили мертвым на озере в Карелии.
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Никита Кротов