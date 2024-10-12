Mash: На взорвавшейся АЗС в Грозном ранее были выявлены грубые нарушения

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На АЗС «Лидер» в Грозном, где в результате взрыва погибли четыре человека, включая двоих детей, последняя проверка на предмет соблюдения правил безопасности проводилась три года назад. Тогда инспекторы выявили девять серьёзных нарушений.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В частности, автомобильные сливоналивные станции не отвечали требования промышленной безопасности. Кроме того, в топливных насосах не были установлены средства автоматического контроля загазованности, а также отсутствовали датчики загазованности. И это только малая часть перечня нарушений.
Взрыв прогремел на АЗС на проспекте Мохаммеда Али. Автоцистерну и легковой автомобиль взрывной волной отбросило во двор соседнего дома. Машину смяло в лепёшку, а резервуар чудом не влетел в первый этаж — цистерна приземлилась в нескольких метрах от квартир.
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Александр Бойцов