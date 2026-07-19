В Иркутской области мать ушла из дома с младенцем и загадочно пропала
В Иркутской области разыскивают 34-летнюю россиянку и её трёхмесячную дочь. Подробности приводит управление МВД по региону.
Женщина и ребёнок жили в посёлке Пивовариха. В какой-то момент мать вышла из дома с малышкой и не вернулась. Бабушка девочки забила тревогу и обратилась в полицию, когда поняла, что родные не возвращаются долгое время.
После этого стражи порядка начали розыск. Полицейские опубликовали приметы пропавшей: на вид 30–33 года, рост около 176 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. На текущий момент ни женщину, ни младенца найти не удалось. Сотрудники полиции продолжают поиски.
Ранее в подвале многоэтажки в Красноярске нашли тело женщины. У погибшей отсутствовала часть ноги.
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