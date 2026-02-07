У всех россиян появилась новая бесплатная функция в Telegram

Достижения.рф

Сторис в Telegram стали доступны для россиян без платной Premium-подписки
Фото: iStock/Penderev

Пользователи Telegram в России с 6 февраля получили возможность публиковать истории (сторис) без оформления платной Premium-подписки. ​Об этом сообщает ТАСС.



Функцию «сторис» добавили в приложение еще в июле 2023 года. Тогда у пользователей появилась возможность публиковать временные посты, доступные для просмотра от шести часов до двух суток. Затем эти публикации исчезают.

Для россиян истории в Telegram до сих пор были доступны только с платной подпиской. Теперь это ограничение снято, однако присутствует лимит: бесплатно можно публиковать не более одной сторис в сутки.

