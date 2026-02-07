У всех россиян появилась новая бесплатная функция в Telegram
Пользователи Telegram в России с 6 февраля получили возможность публиковать истории (сторис) без оформления платной Premium-подписки. Об этом сообщает ТАСС.
Функцию «сторис» добавили в приложение еще в июле 2023 года. Тогда у пользователей появилась возможность публиковать временные посты, доступные для просмотра от шести часов до двух суток. Затем эти публикации исчезают.
Для россиян истории в Telegram до сих пор были доступны только с платной подпиской. Теперь это ограничение снято, однако присутствует лимит: бесплатно можно публиковать не более одной сторис в сутки.
Ранее сообщалось, что в школах Татарстана родителей стали просить подписывать согласия на проверку телефонов детей после нападений на учебные заведения. Мать одной из учениц рассказала, что в некоторых учебных заведениях взрослых практически принуждают к подписанию документов.
Читайте также: