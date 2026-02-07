Маргарита Симоньян предсказала судьбу Зеленского
Симоньян: Зеленского ждет пожизненное заключение из-за моратория на смертную казнь
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предсказала судьбу Владимира Зеленского. В случае суда в России главу киевского режима ждёт пожизненное заключение, заявила она в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Симоньян пояснила, что такой исход обусловлен гуманностью российского правосудия. В РФ даже самые жестокие и опасные преступники имеют право на жизнь.
«Справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь — как мы помним, у нас мораторий, — а предусмотрено пожизненное заключение», — напомнила главред RT.
Она добавила, что Украина движется к незавидной участи — разделу или статусу европейского сателлита, в то время как специальная военная операция (СВО) приближается к неизбежной победе России. Подробнее об успешном продвижении ВС РФ на всех стратегических направлениях читайте в материале «Радио 1».
