07 февраля 2026, 00:27

Симоньян: Зеленского ждет пожизненное заключение из-за моратория на смертную казнь

Владимир Зеленский

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предсказала судьбу Владимира Зеленского. В случае суда в России главу киевского режима ждёт пожизненное заключение, заявила она в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».





Симоньян пояснила, что такой исход обусловлен гуманностью российского правосудия. В РФ даже самые жестокие и опасные преступники имеют право на жизнь.





«Справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь — как мы помним, у нас мораторий, — а предусмотрено пожизненное заключение», — напомнила главред RT.