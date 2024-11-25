Mash: Пассажиров «Азимута» в Турции спас продавец фруктов Султан из Краснодара

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii
Продавец фруктов из Краснодара по имени Султан спас пассажиров самолёта Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Борт загорелся при посадке в аэропорту Антальи.
Султан летел за товаром в Египет транзитом через Турцию, сообщает телеграм-канал Mash. После того, как начался пожар, он увидел, что молодая стюардесса запаниковала и не может открыть дверь аварийного выхода. Тогда мужчина сделал всё сам. Потом помогал эвакуироваться пассажирам.
Теперь краснодарец вместе с остальными пассажирами празднует второй день рождения в Анталье. Сам он говорит, что никакой не герой, а «обычный торгаш». Очень переживает, что из-за ЧП сорвались биизнес-планы: мужчина не успел на египетский рейс.
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«Да я ничего! Это Бог нас спас», — говорит Султан.
Теперь краснодарец вместе с остальными пассажирами празднует второй день рождения в Анталье. Сам он говорит, что никакой не герой, а «обычный торгаш». Очень переживает, что из-за ЧП сорвались биизнес-планы: мужчина не успел на египетский рейс.
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Александр Бойцов