Пассажирам загоревшегося в Анталье самолета выдали багаж через восемь часов

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Пассажиры загоревшегося в Анталье российского самолёта получили багаж спустя восемь часов, он находился на борту. Об этом пишет Shot.
Пассажирка рассказала, что они ждали багаж восемь часов, за это время людям предложили перекусить бургерами и отвели в кафе, чтобы они могли там дожидаться своих чемоданов.
При этом некоторые россияне покинули аэропорт и не стали дожидаться вещей.
Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.
Пассажиры самолета подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут».
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Загоревшийся при посадке в турецком аэропорту российский самолет потушили
При этом некоторые россияне покинули аэропорт и не стали дожидаться вещей.
Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.
Пассажиры самолета подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут».
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Элина Позднякова