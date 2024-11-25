Пассажирка сообщила об иске против компании «Азимут»

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Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который загорелся при посадке в Анталье, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут». Об этом сообщил пассажир рейса Сочи-Анталбя, передают «Известиями».
По словам пассажира, лайнер внезапно приземлился, после чего загорелся в течение одной минуты. Женщина сказала, что она была первой, кого эвакуировали по лестнице, а затем смогла заснять происходящее, передают «Известия».
Ранее пассажиры самолета заявили, что сразу после ЧП экипаж судна пытался успокоить находившихся на борту людей. По его словам, люди успокоились и постарались как можно скорее покинуть борт лайнера.
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«Пожарные приехали быстро, нам повезло», – добавила она.
Ранее пассажиры самолета заявили, что сразу после ЧП экипаж судна пытался успокоить находившихся на борту людей. По его словам, люди успокоились и постарались как можно скорее покинуть борт лайнера.
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Александр Климов