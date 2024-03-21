Mash: Пенсионный фонд России подал в суд на Веру Брежневу

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Пенсионный фонд России подал иск против Веры Брежневой из-за неуплаченного налогового долга в размере 500 рублей, сообщает Mash.
Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе уехала из России после 24 февраля 2022 года, предварительно публично осудив проведение СВО.
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