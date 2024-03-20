Четырехметровый крокодил попытался откусить дрессировщику половой орган

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В ЮАР четырехметровый крокодил напал на дрессировщика во время выступления перед зрителями. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел в парке развлечений «Крокодилья речка» в городе Баллито. Нильский крокодил, участвующий в выступлении, накинулся на дрессировщика, повалил его на землю и вцепился в бедро. Происходящее заметил второй крокодил и начал приближаться к мужчине, но ему вовремя удалось вырваться и убежать.
Мужчину госпитализировали с серьезными травмами. Как рассказал один из врачей, крокодил вцепился в ногу мужчине очень близко к половым органам. Но ему повезло и хозяйство осталось на месте.
Нильские крокодилы достигают до пяти метров в длину. Они очень агрессивные и могут разорвать даже крупных животных: носорогов, жирафов, гиппопотамов, львов.
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Мужчину госпитализировали с серьезными травмами. Как рассказал один из врачей, крокодил вцепился в ногу мужчине очень близко к половым органам. Но ему повезло и хозяйство осталось на месте.
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Алина Юрчак